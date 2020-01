Mladoženja zabranio bratu da mu dođe na svadbu, svi su na njegovoj strani

Mladoženja je morao da uradi nešto što nikad nije ni pomislio da će učiniti. Zabranio je sopstvenom bratu da mu dođe na venčanje kako bi ga sprečio da tokom svadbe zaprosi svoju dugogodišnju devojku.

Kako je ispričao, ženi se za mesec dana i sve je spremno za veliki dan. Tada je doživeo neprijatno iznenađenje. Naime, njegov brat mu je nedavno poslao fotografiju vereničkog prstena i otkrio mu da planira da zaprosi svoju devojku – i to na njegovom venčanju.

– Mislio sam da je opšte poznato da ne bi smeo da zaprosi ili objaviti trudnoću na tuđem venčanju. Pitao sam ga da li se šali i rekao mi je da ne. Ja sam ga obavestio da to ne bi trebalo da uradi jer je to nepoštovanje mene i moje buduće supruge. Međutim, on mi je rekao da je to dobar trenutak za prosidbu s obzirom da bi tamo bila cela porodica – napisao je mladoženja.

Upozorio ga je da to ne radi jer će, inače, morati da zabrani njemu i njegovoj devojci da dođu na svadbu.

– Rekao mi je da je to jako bezobrazno od mene, a ja njemu da ću mu dopustiti da dođe ako obeća da je neće zaprositi na venčanju. To je trebalo da bude kraj cele priče, međutim on je nastavio da insistira da je moja svadba idealno mesto i vreme za prosidbu – priznao je nezadovoljni mladoženja.

Međutim, nakon što ga je zamolio da ne donese zaručnički prsten na vjenčanje, a on mu je kazao da bude za svaki slučaj. Mladoženja je nakon toga kontaktirao mjesto gdje će biti svadba i maknuo svojeg brata i njegovu djevojku s popisa.

– Sljedeći dan rekao sam mu to. Bio je šokiran i ljut te je odmah rekao našim roditeljima koji su tražili da ga vratim na popis i da su jako razočarani. Međutim, ni ja ni zaručnica ne želim to riskirati – istaknuo je mladoženja, prenosi Daily Mail.

Njegov status na Redditu privukao je pažnju mnogih, a retko ko nije stao na njegovu stranu.

– Trebalo je da bratu kaže da će mu uništiti iznenađenje i onda da kaže bratovoj devojci da planira da je zaprosi – predložila je jedna osoba.

Neki su predložili da plate dodatno obezbeđenje i upute par prijatelja kako bi sprečili brata da se pojavi, prenosi Večernji list.