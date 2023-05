Mnoge žene ne žele savršenog ljubavnika već nešto sasvim drugo, kaže stručnjakinja

Spašavanje i obogaćivanje odnosa znači ponovno uspostavljanje sigurne emocionalne veze i očuvanje intimnosti, kaže dr. Sue Johnson, koja je tezu o emocionalno fokusiranoj terapiji ljudima približila u knjizi ‘Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love’.

Parovi mogu da nauče da neguju svoj odnos kroz rad na sebi i povezivanje s drugom stranom.

– Zaboravite na usavršavanje metode kako se kvalitetno raspravljati, okanite se analize sopstvenog detinjstva ili eksperimentisanja s novim seksualnim položajima. Umesto toga prepoznajte i priznajte da ste emocionalno vezani i ‘ovisni’ o partneru na isti način na koji je dete ovisno o roditelju. To su temelji emocionalne terapije za parove koja stvara i jača emocionalne veze. Tu je ključno uočavanje ‘teških’ trenutka koji potiču odnos prema odrasloj ljubavi – kaže autorka.

Nakon njih slede isceljujući razgovori. Rođeni smo da smo potrebni jedni drugima i da imamo nekoliko nezamjenjivih ljudi oko nas. Prihvatanje potrebe za emocionalnim vezama nije znak slabosti nego zrelosti i snage.

– Odnosi mogu preživeti čak i ako su partneri jako različiti. Jedna stvar koju ljubav ne može preživeti je emocionalna nepovezanost. Svađe, samo ako su zdrave i konstruktivne, često su manje opasne za vašu ljubav nego udaljenost – kaže.

Savršenog ljubavnika nema, ali naš ljubavnik i ne želi savršenstvo. On ili ona trebaju našu emocionalnu prisutnost. Zato trebate ostati otvoreni i prisutni, kakve god oluje trenutno prolazite.

– Duboko udahnite i poslušajte svoje emocije. Neka vam one kažu što vam je potrebno. Zatim recite svom partneru koliko vam je poseban, čak toliko da želite rizikovati i reći im šta vam je najpotrebnije – zaključuje.

