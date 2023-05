Mnogi kada peru zube, zaborave na ovaj deo usta: Evo zašto je opasno ako to preskočite

Od detinjstva su nam govorili da zube, želimo li da budu zdravi i sjajni, treba prati dvaput dnevno. Svi znamo da bismo dobili karijes da ne peremo zube i da je preskakanje pranja loša rutina za zdravlje zuba. Ali jeste li ikada pomislili šta bi se dogodilo da svaki dan ne perete, odnosno ne čistite jezik?

Čišćenje jezika važna je higijenska praksa koja pomaže u uklanjanju mrtvih ćelija kože, bakterija, toksina, gljivica i ostataka hrane s površine jezika. Većina bakterija koja prouzročuje smrad ostaje na vašem jeziku. Čišćenje jezika može nam pomoći kod raznih zdravstvenih problema jer utiče na jačanje imunološkog sistema, pomažuće pri probavi i poboljšavajući zdravlje zuba. Naprotiv, ako ne čistite jezik svaki dan, to može imati neke negativne posledice, piše Times of India.

Halitoza (Loš zadah)

Prva stvar koja se dogodi kada ne čistite jezik svaki dan je halitoza, poznata i kao loš zadah. Ako se jezik ne čisti svaki dan, bakterije se počinju nakupljati na vašem jeziku i nakon nekog vremena počinje se stvarati neprijatan miris.

Bolest desni

Izbegavanje čišćenja jezika ne samo da može dovesti do problema povezanih s jezikom već i uticati na pojavu bolesti desni. Ponekad, kada perete zube, oni obilno krvare. Zbog gingivitisa desni mogu biti crvene, natečene i krvariti.

Gubitak zuba

Izbegavanje četkanja jezika može učiniti vaše desni slabima i osetljivima na napad bakterija. To dugoročno može uticati na vaše zube i možete ih polako početi gubiti. Ako ne želite da se to dogodi, redovno čistite jezik. Takođe, predugo pranje zubi može ih oštetiti. Dakle, izbegavajte to da radite.

Slabi ukusni pupoljci

Jeste li se ikada suočili sa situacijom u kojoj niste osetili ukus onoga što ste jeli? Možda ste izgubili čilo ukusa zbog bakterija, ostataka hrane i mrtve kože koja prekriva vaš jezik. Ishod toga jeste da nećete imati dobro čulo ukusa.

Gljivična infekcija u ustima

Kada se nakupe gljivice u ustima, uočit ćete bele mrlje na vašem jeziku. Lekovi protiv gljivica mogu pomoći u lečenju ovih gljivičnih infekcija.

Parodontoza

Bakterije s vašeg jezika mogu se preneti na zube, što može dovesti do parodontoze. Ako se desni ne leče pravilno, ova upala može prerasti u parodontozu koja je prilično zastrašujuća. Može uzrokovati povlačenje desni, infekcije, hronične upale, pa čak i uzrokovati ispadanje zuba. Osim toga, parodontoza povezana je s većim rizikom od pobačaja, moždanog i srčanog udara, prenosi Večernji list.

