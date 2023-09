Mnogi muškarci bi se duboko šokirali kad bi znali da čak 53 odsto žena fantazira o ovim stvarima

Jeste li ste se nekada zapitali zbog čega dolazi do razvoda brakova?

Naučnici su izgleda pronašli odgovor. Najnovija naučna istraživanja su ukazala na vrlo jezivu činjenicu, a to je da više od polovine žena želi da se rastavi sa svojim izabranicima.

Da, dobro ste čuli, žene su te koje žele razvod.

Još uvek nije sa sigurnošću jasno zbog čega se javlja ova želja kod žena, ali pojedini naučnici kažu da žene u većini slučajeva u braku ne dobiju ono šta žele i traže. Druga istraživanja su pokazala da je čak 69% žena nezadovoljno svojim bračnim odnosom. Naravno, ove žene i dalje ostaju u svojim porodicama i trude se da isprave stvari koje ne funkcionišu, ali ipak 53% žena fantazira o tome da se razdvoji od svojih jačih polovina.

To ukazuje na veliki prbolem, a to je da su žene nezadovoljne i da bi mi kao muškarci trebalo da pokušamo da to ispravimo. Ako vam je stalo do vašeg braka i porodice, popričajte sa vašom ženom na ovu temu, jer su velike šanse da i ona razmišlja na ovaj način. Ako je tako, potrudite se da joj objasnite da nema potrebe za takvim razmišljanjem i pokažite joj da ste joj najveća podrška, prenosi Muški magazin.

