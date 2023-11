Mnogi nisu ni svesni šta može da im se desi ako upražnjavaju redovan seks posle 50-te, 1 stvar čini čudo

Danas se sve glasnije govori o intimnim odnosima, a nekada sve vezano za intimu bilo tabu.

Muškarci i žene neretko nemaju istu percepciju kvalitetnog intimnog odnosa, a jači pol je otkrio i kako prepoznati ženu koja je „dobra u krevetu“.

Uvreženo je mišljenje da intimni odnosi nakon 50. godine polako „umiru“ i da su sve ređi, međutim, seksualni život može biti od velikoh značaja po naše zdravlje, te bi ga trebalo praktikovati, u granicama normale.

Istraživanja su potvrdila da starije osobe koje imaju redovan ses, imaju i bolje pamćenje, a ses sa bliskom osobom osnažuje i održava emocionalnu vezu.

Intimni odnosi nakon 50-e korisni su za vas

Kvalitetna ishrana, treninzi i redovne kontrole kod lekara svakako će vam pomoći u održavanju dobrog zdravlja te postizanju dugovečnosti. Ali nikako nemojte zanemariti i prednosti polne aktivnosti u toj dobi. Prema dr. Justinu Lehmilleru, istraživaču na Institutu Kinsey, seks u starijoj odrasloj dobi nije dobar samo za fizičko zdravlje (to je trening) i psihičko zdravlje (podiže raspoloženje i smanjuje stres), već je dobar i za mozak.

„Studije su pokazale da starije osobe koje imaju više seksa imaju bolje pamćenje“, kaže on. Osim toga, pokazalo se da seks pomaže i u emocionalnoj povezanosti, a ljudi koji su u emocionalnim vezama žive duže – kažu stručnjaci.

Slobodniji ste i spontaniji

Napokon se više ne morate brinuti o kontracepcijskim sredstvima i nervozno brojati dane do iduće menstruacije. „Bez problema s menstruacijama, intimnost može biti spontanija i manje stresna“, stručnjakinja za seks dr Juliana Morris.

Zato odbacite sve kalendare i izbrišite sve aplikacije za praćenje menstruacije i jednostavno se prepustite strastima. Još jedna pozitivna stvar kod seksa u pedesetoj jeste oslobođenje od svih strahova koji vas mogu sputavati. Dok ste u mladosti možda bile opterećene oko svoje seksualne izvedbe, sada bolje razumete svoje telo i znate šta je najbolje za vas.

Vaše telo ima koristi od orgazama nakon menopauze

U menopauzi, vaše tijelo se suočava s gubitkom hormona estrogena koji je važan za održavanje vlažnosti rodnice što može dovesti do atrofije i bolnog polnog odnosa, kažu stručnjaci. Ali dobra vest je da redovan seks (uključujući i masturbaciju) može pomoći u održavanju vlažnosti i gipkosti vagine – što više imate intimne odnose, to ste vlažniji. U slučaju da to ne pomaže, uvek možete koristiti i prirodni lubrikant na bazi vode.

Imaćete bolji seks ako ste u dobroj formi

„Većina nas neće moći raditi pozicije Kama Sutre s 50 godina na način na koji bismo to mogli imati u 20-ima2, poručuje Antonia Hall, autorka knjige The Ultimate Guide to a Multi-Orgasmic Life. Međutim, održavanje dobre kondicije može pomoći. Tu se preporučuju kardio vežbe za postizanje izdržljivosti, ali svakako probajte i uključiti vežbe poput joge za veću fleksibilnost kako bi se sprečile moguće povrede. Hall takođe naglašava važnost izvođenja Kegelovih vežbi kako bi ojačali mišiće karlice. „To će vam pomoći da dođete u kontakt sa svojom seksualnom energijom i omogućiće vam intenzivnije orgazme“, kaže ona.

Vaše telo je savršeno takvo kakvo jeste

S godinama, naše telo se menja i stari. Zapamtite da je to prirodno i prihvatite svoje telo onakvo kakvo jeste. Ako imate problema s tim, sertifikovana stručnjakinja za seksualnost dr Jane Fleishman predlaže korišćenje sveća i prigušivanje svetla. „Ako vam nije ugodno skidati se pred partnerom, uđite u krevet pre njega“, savjetuje ona. Ali na kraju, nemojte dopustiti da vaše nesigurnosti stanu na put u užitku razmenjivanja intimnosti s vašim partnerom.

Određeni položaji su sigurniji od drugih

Seks može biti fizički zahtevan – neki položaji mogu vam stvarati pritisak na kukovima, kolenima ili leđima. Zato Hall preporučuje da isprobate položaje koji koriste veće mišićne skupine, kao što su misionarski, položaj kašike i položaj psa. Kada pronađete favorita, „poštujte svoja ograničenja i usresredite se na disanje“, kaže ona. Što dublje dišete, dobijate više kiseonika, što znači intenzivnije orgazme. Stoga duboko udahnite i uživajte!

Stvari još uvek mogu biti uzavrele

Nikad nije prekasno da sa svojim partnerom probudite strasti – postoje razni načini kako to možete ostvariti. Morris preporučuje intimnost u različito doba dana. „Probajte seks pre večere, a zatim kuvajte ili idite u restoran da jedete“, kaže ona. „To potpuno menja vibraciju obroka.“

Takođe preporučuje da sa svojim partnerom napravite popis svih seksualnih/intimnih stvari koje nikada niste radili, a hteli biste da ih isprobate, i počnete raditi na tome. Na primer seks igračke posebno dizajnirane za parove mogu biti odličan način za dodavanje nove dimenzije seksu, čak i sama kupovina može biti uzbudljiva. „Jedna od pozitivnih strana je to što znate što volite i možete imati samopouzdanja da to iskomunicirate“, kaže ona. Stoga se nemojte stideti! Sada je vaše vreme.

(Stil)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.