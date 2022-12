Mnogo više od užitka: Evo zašto je jutarnji seks uvek dobra opcija, s razlogom se preporučuje što češće

Ah, jutarnji seks. Najopušteniji seks. Probudite se topli i ušuškani, okrenete se i vidite ženu koju obožavate kako spava pored vas.

I pored sitnica koje vam malo smetaju, na primer jutarnji zadah, vi jednostavno želite da imate seks sa njom zahvaljujući jutarnjoj erekciji.

I znate šta, trebalo bi da uživate u toj aktivnosti što je više moguće jer je ova navika dobra iz dva razloga; hedonizma i vašeg zdravlja.

Prema biohemičaru Musi Jakubu sa Univerziteta Ilorin, jutarnji seks je izuzetno dobar za naše kardiovaskularno zdravlje. Snižava krvni pritisak, smanjuje rizik od srčanog udara, pa se preporučuje što češće. Savet lekara!

Jutarnji seks je uvek zabavan

Budite iskreni, možete li zamisliti bolji početak dana od najprijatnije stvari za svaku osobu na svetu?

Bićete produktivniji nego inače

Jutro je vreme kada smo najsvežiji i osim ako se još uvek niste oporavili od prethodne noći kada ste popili nekoliko pića viška, mala je šansa da će vas umor sprečiti da se pokažete u najboljem svetlu.

Probudiće vas bolje od kofeina

Dobar broj ljudi ima problema sa adekvatnim buđenjem, a gde možete naći bolji način da to uradite od jutarnje „akcije“. Kada vodimo ljubav dolazi do pojačane stimulacije delova mozga koji su odgovorni za podizanje energije i osećaj sreće. U jednoj studiji, aktivnost mozga kod ljudi koji doživljavaju orgazam primećena je pomoću magnetne rezonance. Utvrđeno je da su oba dela mozga aktivna, uključujući i one regione koje inače manje koristimo.

Seks je zapravo i vežba

Ako niste ljubitelj jutarnjih treninga, evo idealne zamene. Prema statistikama, 30 minuta seksa u proseku troši 90 kalorija. Pored toga, seks povećava broj otkucaja srca, pa se s pravom smatra vežbanjem.

