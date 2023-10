‘Moja baka ne odobrava ime koje sam dala ćerki i ne želi ni da je upozna ako ga ne promijenim’

Svaka sitnica može biti povod da se članovi porodice posvađaju, pa tako i odabir imena za dete; što je jedna novopečena mama shvatila nakon što joj je rođena baka rekla da neće doći upoznati njenu tek rođenu ćerku. Svoju je priču podelila na Redditu, objasnivši kako su pre par meseci ona i suprug dobili svoje prvo dete, ‘savršenu devojčicu’. U njenoj je porodici, piše, tradicija da se ime deteta ne otkriva do nakon rođenja, a onda se, kada dete navrši par meseci, priredi mala zabava.

„Moja baka na tu zabavu uvek donese predivno dečje ćebence na koju sama izveze detetovo ime, što je uradila i za moje sestre i sve rođake, ali sada je problem u imenu koje smo suprug i ja odabrali za svoju ćerku“, rekla je i ispričala da njena baka ima posebnu istoriju sa svojim imenom jer je rođena kao Lusil, ali od svoje osme godine svima govori da se zove Barbara. „To je radila godinama, sve dok njena porodica nije počela da je zove Barbara, a kasnije je i zakonski promenila ime. Još kao dete sam je više puta pitala zašto ga je promenila, a odgovorila bi da joj se Barbara jednostavno više sviđalo“.

Njena je promena imena, piše, s vremenom unutar porodice postalo nešto u vezi čega se svi šale, a baka nije nikada zbog toga bila uzrujana i uvek se smejala s njima. Njenog je supruga, kaže, odgojila njegova baka s kojom je živeo od rođenja do njene smrti kad mu je bilo 19. godina i s kojom je bio jako blizak. „Njena omiljena glumica bila Lusil Bol; imenjakinja moje bake; pa smo našu ćerku odlučili da nazovemo Lusi; i time odati počast jednoj i drugoj baki“, ispričala je, a prenosi Večernji list.

Nakon što je malena Lusi došla kući, ona i suprug su preko FaceTime-a istovremeno nazvali celu njenu porodicu, pokazali im Lusi i objavili ime, a dok su svi govorili kako je slatko, baka je samo ćutala. „Kad sam je pitala šta nije u redu, htela je da joj kažem zašto sam izabrala baš Lusi. Bila sam potpuno zbunjena, ali počela sam da joj objašnjavam, ali me u pola razgovora prekinula i napustila grupni poziv“, napisala je. Pitala je svoju najstariju sestru zna li ona čemu takva drama, a ona joj je rekla da je baka očigledno uvređena i da je možda mislila da se takvim izborom imena njoj rugaju; budući da joj se nikada nije sviđalo…

„Iako mi, naravno, nije bila namera da ikoga uvredim, rekla sam baki da joj se izvinjavam ako sam je nečim povredila, ali odgovorila je samo da ne planira da dođe na našu zabavu za nekoliko nedelja da lično upozna moju ćerku i da nam neće dati ćebe za bebu ako suprug i ja ne promenimo ime našoj devojčici. Ne znam zašto je sve tako eskaliralo jer je moja baka uvek bila ljubazna i nemam pojma šta da radim“, rekla je.

„Rođenja su u mojoj porodici uvek bila veseli događaji, ali ovo je sve uništilo i osećam kao da me neki rođaci ignorišu jer ne žele da biraju stranu, iako uopšte ne razumem zašto je došlo do svađe. Sve mi je to uz novorođenče bilo jako stresno, a moja je porodica takođe zbunjena, ali većina njih kaže da nije trebalo da odaberem ime za koje sam znala da se baki ne sviđa ili da je barem trebalo da nju prvo pitam“.

„Mora postojati neka priča vezana za bakino ime, a koju ona ne želi da ispriča. Ali šta god bilo, to je njen problem, a ne tvoj, ti nisi ništa loše uradila“, napisala je jedna korisnica. „Postoji trauma koju baka ne deli. Ali to je njeno pitanje, ne tvoje“, napisala joj je druga korisnica. „Imate dva izbora. Promeniti ime svom detetu da umirite baku koja je stara. Ili ostavite ime i pomirite se s tim da ni vi ni ćerka nemate baku u svom životu; to su jedine opcije, bez obzira na to koji je njen pravi razlog za takvo ponašanje“, zaključio je korisnik u komentarima.

