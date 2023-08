„Moja supruga odjednom želi da isproba nove stvari u krevetu, a prijatelj kaže da me sigurno vara“

Jedan muškarac požalio se korisnicima interneta na svoju suprugu i promene u njenom ponašanju koje su podubile sumnju kod njega.

„Ja sam muškarac u ranim četrdesetima, a moja žena koja je istih godina (42), odjednom želi da radi svakakve nove stvari u krevetu i mnogo je više zainteresovana za seks nego pre. Ne žalim se jer mi je to očigledno prijatno i zabavno, ali kad sam to pomenuo prijatelju u pabu, rekao je da ona možda ima aferu i da je to razlog zašto je odjednom toliko zainteresovana za seks“, napisao je anonimni muškarac u poruci seks terapeutkinji i Mirror kolumnistkinji Kolin.

„Onda se prijatelj brzo malo povukao i rekao da se šali, ali sada ja ne mogu iz glave da izbacim tu ideju“, dodao je ovaj zabrinuti muškarac.

Supruga mu inače honorarno radi kao pomoćnica u nastavi u jednoj lokalnoj osnovnoj školi, tako da ima dovoljno vremena, a zbog posla je u stalnom kontaktu s puno mladih očeva.

„Pretpostavljam da je moje pitanje da li je neobično odjednom postati mnogo više zainteresovan za seks u četrdesetima? U srećnom smo braku 15 godina i, iako je naš seksualni život uvek bio dobar, uvek je bio i pomalo predvidiv, a obično sam ja taj koji pokreće stvari. Možda sam paranoičan, ali sada mi je ta ideja o varanju u glavi i ne mogu da prestanem da razmišljam o tome. Voleo bih vaše mišljenje“, dodao je, a prenosi Večernji.hr.

„Moj savet je – radije nemojte dovoditi u pitanje svoju vezu (i vernost svoje supruge) zbog običnog komentara koji je dao vaš prijatelj u pabu. Verovatno je samo ljubomoran jer se sa svojom ženom seksa samo u misionarskom položaju u mraku. A ako ste toliko osetljivi na malo zafrkancije, nemojte razgovarati o seksu s prijateljima“, odgovorila je Kolin.

