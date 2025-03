Molitva protiv straha i loših misli: Izgovarajte ove reči i naći ćete dugo traženi mir

Moć pozitivnih misli je velika i to je dokazano nekoliko puta, a kako bismo imali pozitivne misli, one negativne treba da teramo od sebe. Otac Tadej je verovao da ova molitva radi upravo to – rasteruje loše i zle misli:

“Vladare Gospode Bože moj, u čijim je rukama sudba moja, zaštiti me po milosti svojoj, i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim, niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. Tvoje sam stvorenje; ne prezri delo ruku svojih, nemoj se odvratiti od mene; sažali se, a ne ponizi, piše Stil.

Slab sam, nemoj me prezreti, Gospode, jer Tebi pribegoh zaštitniku svome Bogu: isceli dušu moju, jer sagreših Tebi, spasi me radi milosti Tvoje, jer sam Ti odan od mladosti svoje; neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomoću nečistih dela, ružnih pomisli, nekorisnih sećanja; udalji od mene svaku nečistotu, svako zlo, jer si Ti jedini besmrtan, u svemu besprimerno moćan, i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski.

Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.”

