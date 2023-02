Momak se surovo našalio dok je nevesta bacala bidermajer i odmah je izbačen sa svadbe

Jedan od najpoznatijih svadbenih običaja širom sveta je bacanje bidermajera. Ova tradicija postoji stotinama godina, a pravilo je jednostavno – mlada baca svoj buket preko ramena u grupu žena. Koja uhvati buket, navodno je sledeća koja će se prošetati do oltara. Zbog toga neke muškarce hvata panika ako je njihova partnerka jedna od dama koja se bori sa bidermajer.

Jedan muškarac na društvenoj mreži Redit, priznao je da je izazvao pometnju na jednom venčanju kada je sprečio svoju devojku da uhvati bidermajer, prenosi Miror.

Njegova devojka i on otišli su na venčanje njene sestre za koje kaže da je to bio sjajan događaj i da su stvari išle dobro veći deo večeri. Bio je to prvi put da je ovaj muškarac upoznao majku svoje devojke, dok je ostatak porodice upoznao ranije.

– Kad je došlo vreme za bacanje buketa, moja devojka bila je jedna od dama u grupi koja je pokušavala da ga uhvati. Mislio sam da imam priliku da budem duhovit i podignem raspoloženje, pa sam stao iza Megi i bacio cveće na zemlju pre nego što je uspela da ga uhvati. Nisam znao da li bi ga ona zaista uhvatila, ali svejedno sam to uradio. I to sam učinio iz šale, što sam mislio da će svima biti očigledno (bio sam 0,0001% ozbiljan, zapravo nisam zainteresovan za brak. U 20-ima sam) – podelio je svoju priču ovaj muškarac na Reditu.

Kaže kako zaista nije imao loše namere i da nije pokušavao nikoga da uznemiri, mislio je da će se ostali gosti nasmejati ovom potezu. Korisnik Redita je nastavio:

– Nakon što sam bacio bidermajer na pod, čuo se kolektivni uzdah, nakon čega je usledila neprijatna tišina. Bilo mi je malo neprijatno, ali sam se ipak nasmejao kako bih neverbalno svima pokazao da je to bila šala. Niko se nije nasmejao. Nakon nekog vremena, trenutak je prošao i svi su započeli s večerom. Niko nije razgovarao sa mnom i dobio sam nekoliko ružnih pogleda. Majka moje devojke me na kraju povukla u stranu i (s velikim poštovanjem) zamolila da odem. Na šta sam ja pristao. Nisam hteo da napravim scenu.

Dodaje da su posle nekoliko nedelja njegova devojka i njena sestra zaboravile na ovaj ‘incident’, ali njihova je majka i dalje čudna u vezi sa tim. Od tada nije razgovarao s njom. Tražeći savet drugih korisnika, upitao je: „Da li je ovo bio bezobrazan potez? Ili je to bila samo olaka šala koja je pogrešno protumačena?“

U komentarima, većina ljudi je osudila ovaj potez pa mu je tako jedna osoba napisala: „Ti si bezobrazan. To je tradicija koju mnogi ljudi ne uzimaju k srcu. To ne znači da automatski moraš da budeš u braku“. Neko drugi je napisao: „Napravio si nepotrebnu scenu i narušio si odnos sa devojkom i njenom porodicom“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.