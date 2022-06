Monika Beluči odgovorila na pitanje koje muči sve žene, evo o čemu je reč

Šta je izjavila Monika Beluči?

Danas smo svedoci da zaista žene u većini slučajeva drže do sebe i svog izgleda, što je naravno pohvalno, a da li nekada možda i preterujemo kada je fizički izgled u pitanju?

Takođe, često se postavlja pitanje za koga se žene sređuju i žele da budu lepe? Za sebe, muškarce ili druge žene? Za koga se žene najčešće sređuju? Mnogi ljudi veruju da je fizička lepota zaista prolazna i da na kraju krajeva nije uvek presudna.

Ako se žene sređuju isključivo zbog reakcije muškaraca možda možemo da kažemo da se to ne zasniva ili ne garantuje dugotrajnost odnosa, s obzirom da fizički izled može izazvati samo početni interes. Ukoliko se žene sređuju radi drugih žena u kontekstu konkurencije to bi moglo da znači da žele da se istaknu i budu drugačije. Kada govorimo o tome da se žene sređuju isključivo i samo radi sebe, nekolicina ljudi možda ne bi to prihvatila kao opciju. Postavlja se pitanje da li se žena onda sređuje i kada je sama u kući? Naravno, sa sigurnošću ne možemo da utvrdimo najčešći razlog zašto se žene sređuju ali kako god bilo na kraju to je stvar ličnog izbora i komfora u sopstvenoj koži.

Postoje žene koje ne poseduju mnogo haljina i cipela sa štiklom u svom ormaru, mogu čak da imaju i višak kilograma, a da se pritom osećaju odlično i zadovoljno. Naravno pored takve žene može da stoji zadovoljan muškarac koji je baš takvu voli bez trenutno savršene kose, kože, noktiju.

Izjava Monike Beluči možda dosta govori o ovoj temi: „Zadovoljna sam sobom, ali ne zato što sam lepa. Znam mnogo lepih ljudi i njihovi životi su apsolutno užasni. Nezadovoljni su sobom. Biti srećan sam sa sobom ne znači kako izgledaš, već kako osećaš. Srećna sam jer sam okružena ljubavlju.“

Pre svega trebalo bi da shvatimo da ženska lepota nije u spoljašnjem izgledu, nego unutra, u nama. Ne vole se uvek lepe oči, kosa, duge noge, nego nešto drugo. Ne obraćajte puno pažnje na standarde za koje se ni ne zna ko ih je postavio. Same sebi stvorite svoje standarde unutrašnje i spoljašnje i hodajte srećne.

