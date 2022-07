Morska ili obična so: Otkrivamo koja je bolja za zdravlje

Da li ste ikada razmislili o vrsti soli koju koristite kod kuće? Tačnije, da li radije birate morsku so ili dobru staru kuhinjsku so? Manje obrađena od tradicionalne kuhinjske soli, i morska so i himalajska so zadržavaju više svog izvornog mineralnog sadržaja, kao što su magnezijum i kalijum.

Ali da li minerali i elementi u tragovima znače da je morska so zdrava?

Izgleda da ipak nije. Mnogi ljudi misle da je morska so bolja zbog svojih minerala – ali morska i kuhinjska so imaju istu osnovnu nutritivnu vrijednost, prema Majo klinici. Ove dve vrste soli takođe imaju sličnu količinu natrijuma prema težini.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Science and Technology Journal, morska so ima više minerala u tragovima. U mnogim slučajevima, tu je i plastika. Da, plastika! Problem se javlja, zahvaljujući plastičnim kesama i drugim ostacima na vodenim tokovima. Većina brendova morske soli sadrži plastične mikročestice, prenosi Novi.ba.

Proizvedena u rudnicima soli, tradicionalna kuhinjska so je prerađena više od morske soli. To znači da je uglavnom lišena prirodnih minerala, pa odatle i dolaze negativni stavovi prema kuhinjskoj soli. Treba napomenuti, međutim, da su od 1920-ih, proizvođači dodavali jod obrađenoj soli. To je važan mineral za funkcionisanje štitne žlezde. U isto vreme, previše soli bi moglo da dovede do raznih oboljenja.

