Možda ste inteligentni, a da to ne znate: Ovih devet znakova pokazuje da ste pravi genije

Mnogi ljudi ne žele ni da probaju nešto u životu samo zato što se plaše neuspeha. Inteligentni ljudi tako ne razmišljaju, oni neće odustati pre nego su nešto pokušali da urade.

Postoje neke opšte karakteristike koje mogu da bez dodatnog testiranja pokažu da su neki ljudi inteligentniji od drugih.

Ovih 9 osobina otkriće vam da li ste i koliko pametni.

1. Noćna ste ptica

Istraživači na Univerzitetu u Madridu su otkrili da ljudi „noćne ptice“ postižu bolje rezultate na testovima inteligencije od onih koji rano idu spavati i rano se ustaju. Džim Horne, profesor psihofiziologijije na Univerzitetu Loughborough rekao je nakon ovog istraživanja: „Večernji tipovi su više ekstroverti i imaju tendenciju da budu pesnici, umetnici i izumitelji, dok su jutarnji tipovi često službenici i knjigovođe.“

2. Tihi ste tip čoveka

Glasni ljudi često izgovore svašta bez razmišljanja. Tihi tipovi najpre promisle, sagledaju situaciju sa svih strana i tek tad otvore usta i nešto kažu. Oni, takođe, proučavaju ljude kako bi shvatili kakvi su i šta proživljavaju, o čemu razmišljaju, koji je njihov sledeći potez itd. Zabluda je kako tihi ljudi nisu društveni niti previše pametni. Oni su inteligentniji od glasnih tipova, a u privatnom životu će se družiti samo s ljudima koji im karakterno dogovaraju, ne sa bilo kime samo da bi se družili.

3. Izražavate svoje mišljenje

Pametni ljudi znaju kada treba nešto da kažu i svesni su kako je nemoguće svima ugoditi, a upravo konstantan pokušaj ugađanja svima može se nazvati glupošću. Inteligentni ljudi znaju kada nekome treba ugoditi ili podržati njegovu ideju, iako možda svi govore da od toga nema ništa. A znaju i kad treba reći „ne“ i suprostave se. Oni znaju dobro da procene situaciju kao i predvide u kojem smeru bi mogla da se razvije.

4. Volite društvo drugih inteligentnih ljudi

Rado se družite s ljudima koji vas na neki način ispunjavaju pozitivnom energijom i deluju inspirišuće na vas. Inteligentni ljudi se užasavaju ispraznih razgovora, slušanja nečije samohvale pa makar ona bila vrlo suptilna, kao i ogovaranje drugih ljudi. Oni se radije kreću u društvu umetnika, produhovljenih ljudi, velikih mislilaca, itd. Odnosno vole da budu u društvu ljudi čije misli idu dalje od – “ šta pojesti, šta obući i s kime završiti u krevetu“, prenosi 24sata.hr.

5. Stalno želite nešto da poboljšate

Vrlo inteligentni ljudi uvek smatraju da mogu da budu bolji i ne zadovoljavaju se osrednjim. To se može videti u svim aspektima njihovog života – od rada na sopstvenoj duhovnosti, do međuljudskih odnosa, kreativnih uradaka, rezultata na poslu itd. Oni stalno gledaju kako bi nešto uradili još bolje. To pokazuje kako razmišljaju o svemu i sve u životu sagledavaju sa svih strana, nisu površni.

6. Uživate u izazovima

Retko koji inteligentan čovek je „ja to ne mogu“ tip. Pametni ljudi vole izazove, nove stvari, nove situacije jer iz svega mogu nešto novo da nauče kao i testiraju svoje granice. Oni veruju u sebe i upustiće se sa zadovoljstvom u neki izazov – nije im toliko važno hoće li u nečemu uspeti ili ne (iako, kao i svi vole uspeh) – važno im je da barem pokušaju. Oni znaju da se puno toga može naučiti i iz neuspeha.

7. Ne plašite se neuspeha

Mnogi ljudi se ni ne upuste u nešto samo zato što se plaše neuspeha. Inteligentni ljudi tako ne razmišljaju, oni neće odustati pre nego su nešto pokušali da obave. Njih ne zabrinjava potencijalni neuspeh niti se time zamaraju već svu svoju pažnju usmeravaju na pronalaženje načina kako bi uspeli u tome u šta su se upustili.

8. Postavljate gomilu pitanja

Ljudi genijalnog uma često postavljaju puno pitanja jer tako slažu kompletnu sliku u svojoj glavi. Oni jednostavno ne mogu da čuju nešto što sasvim ne razumeju, a da ne traže objašnjenje, i postavljaće pitanja dok im sve ne bude sasvim jasno. Ili, kad slušaju kako im neko prepričava neku dogodovštinu, zanimaće ih svaki detalj, npr. koliko je onaj o kome se razgovara star, ima li decu, kako je izgledala kuća koja se spominje u razgovoru, koliko je neka situacija trajala itd. I Ajnštajn je znao da kaže: „Ako nešto ne možete jednostavno da objasnite, to znači da to ne razumete dovoljno dobro.“

9. Ne razmišljate kako ste vrlo inteligentni

Manje inteligentni ljudi ne mogu pravilno da sagledaju kakvi su pa često misle da su bolji od drugih, sposobniji, lepši, pametniji itd. Pametan čovek razmišlja obrnuto – ne mota mu se po glavi kako je bolji od drugih, sposobniji, lepši, pametniji. Neki čak potcenjuju svoju inteligenciju jer smatraju kako bi mogli da budu još bolji. Iako, da ne bi bilo zablude, inteligentni ljudi znaju kad su bolji u nečemu, ali neće tome pridavati posebnu važnost niti teatralno paradirati naokolo zbog toga, jednostavno će sve pokazati svojim delima, piše Mystical Reven.

