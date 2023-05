Može da bude opasno: Evo šta nikako ne smete raditi ako vas ubode pčela

Pčele žele da ih ostavite na miru, a zauzvrat obično one nas ostave na miru. Čak i kada vidite roj pčela u divljini, one se obično sele iz jedne košnice u drugu – ne jure za neprijateljem.

Ali, u retkim prilikama, kao što je uznemiravanje njihovog doma, pčele mogu napasti ljude. Kada se to dogodi, morate znati kako reagovati — a šta ne činiti. (Napomena: Ovaj se savet odnosi na to šta uraditi kada roj pčela dolazi prema vama — a ne na ono šta treba da uradite kada pored vas prozuji jedna pčela).

1. Nemojte samo stajati (ili pokušavati uzvratiti udarac)

Ako vam je prva pomisao da udarite pčele, gubite dragoceno vreme. Nemojte stajati i udarati ih i svakako nemojte odvojiti vreme da pronađete muholovku ili da izujete cipele kako biste se obranili. Samo se pomerite od njih.

Trčanje vas distancira od pčela i omogućuje vam da dođete do sigurnog mesta poput kuće ili automobila gde se možete odvojiti od ubojitog roja. Trčanje bi trebalo da bude vaša apsolutna strategija broj jedan, piše Lifehacker.

2. Ne pokrivajte lice

Istina je da pčele ponekad ciljaju oči, nos i usta osobe koju napadaju. Ali, ako pokrijete lice, teško ćete videti gde idete dok bežite. I zapamtite, najvažnije je pobeći.

3. Ne skačite u vodu

Pčele ne plivaju, pa bi ribnjak ili jezero moglo izgledati sigurno. Ali, postoje izveštaji o napadima pčela koji su se pogoršavali jer su napadnuti potražili utočište u ribnjaku. Kad god pokušavate da udahnete, pčele će vam napasti lice. I, da, možete udahnuti pčele koje vas potom mogu ubosti iznutra.

4. Nemojte se praviti mrtvi

Ovo može funkcionisati kod napada nekih životinja (medvedi koji možda nisu naročito ljuti), ali to nije dobra strategija kod pčela. One će vas ubosti i ispustiće feromon koji navodi druge pčele da vas ubodu, tako da glumiti da ste mrtvi samo može dovesti do više uboda.

Zapamtite, vaš prvi posao je trčanje. I potražite lekarsku pomoć ako na kraju zadobijete velik broj uboda ili ako počnete da primećujete ​​bilo kakve znakove alergijske reakcije. Pozivanje hitne pomoći nije preterana reakcija na napad pčele; napadi koji rezultiraju stotinama uboda mogu biti opasni po život, prenosi N1.

