Možete li da pogodite koja žena sa slike laže: Jedan detalj otkriva sve, da li ga vidite?

Komunikacija sa drugim ljudima nisu samo reči koje izgovaramo, puno toga zavisi i od samog položaja i pokreta, odnosno govora našeg tela. Svesno ili potpuno nesvjsno, svakodnevno koristimo ove znakove i oni su sastavni deo naše svakodnevne komunikacije, piše Sensa.rs.

Neverbalni govor ponekad otkriva više od hiljadu reči. Vaš govor tela, izrazi lica, kontakt očima i gestovi mogu da prenesu mnogo informacija i utiču na to kako vas drugi percipiraju.

Razumevanje neverbalne komunikacije može vam čak pomoći da bolje komunicirate sa ljudima i izgradite dobre odnose. Takođe, jedno od najčešćih korišćenja tumačenja neverbalne komunikacije jeste da otkrijemo da li osoba prekoputa nas govori neistinu.

Baš o tome govori jedan test ličnosti sa slikom na kojoj su prikazane četiri žene. Jedna od tih žena govori laž, a na osnovu govora tela treba pogoditi koja je to žena.

Kada radite ovaj test ne treba puno vremena da provedete razmišljajući, niti analizirajući, već na osnovu 5 sekundi, odnosno na prvi pogled, odredite koja žena sa slike laže.

Žena 1

Ako ste izabrali ženu koja otvoreno pokazuje svoje ruke, onda ste pogrešno razumeli gest – otvoreni dlanovi naglašavaju otvorenu ličnost. Dok dosta ljudi koristi ruke da gestikulira kada govore, većina to čini nesvesno. Njeni otvoreni dlanovi ukazuju na to da je ona sama veoma otvorena osoba i da ne voli laži. Neki ljudi ne veruju ljudima koji mnogo gestikuliraju tokom razgovora, ali to se obično dešava nesvesno i ne znači ništa posebno. Međutim, postoje ljudi koji stvaraju vešte intrige, oni mogu namerno da koriste ove gestove. Ali ne u našem slučaju.

Žena 2

Ponašanje osobe sa takvim gestom deluje veoma sumnjivo. Stav njenog tela pokazuje da je veoma oprezna. Nervozno trzanje uha može ukazivati na to da ona želi da vas laže, ili barem da vam ne govori celu istinu. Gestovi uzbuđenja i nervoze ukazuju na to da je spremna da sakrije nešto od vas. Kada se ljudi nervozno vrpolje sa ušima, nosom ili kosom, velike su šanse da su nervozni ili lažu.

Pa zato budite pažljivi!

Žena 3

Ako osoba dodiruje bradu rukom dok razgovara sa vama, to jasno pokazuje da voli da komunicira sa vama. Zanima je šta ćete mu reći i vrlo pažljivo vas sluša. Ona je svim svojim osećanjima usmerena na komunikaciju sa vama i spremna je da ne propusti nijedan detalj i analizira šta ćete joj reći. Sve ukazuje na to da je ona odličan sagovornik.

Ona strpljivo sluša i analizira svaku vašu riječ. Sluša te ne iz poštovanja, već zato što je zaista zainteresovana. Dakle, ona vas ne laže.

Žena 4

Ako ste izabrali ženu broj četiri, onda ste u pravu. Gest kada osoba pokrije usta rukom može biti znak da osoba ne govori istinu ili ne govori celu istinu. Pokrivanje usta je prvi znak prevare. Postoji cela lista neverbalnih signala koji ukazuju na prevaru. Znaci obmane – čovek trlja nos, pokriva usta, drži se za vrat, pokriva uvo, govori kroz zube, trlja donji deo lica, stavlja ruke iza leđa ili u džepove.

Zato ostanite fokusirani na znakove tokom razgovora, posebno ako vam je ovaj razgovor važan.

