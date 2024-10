Mozgalica za genijalce: Možete li da rešite ovaj nezgodan matematički zadatak?

Mozgalice su osmišljene na različite načine, a ova se zagonetka pokazala toliko zahtevnom da je verovatno mogu rešiti samo oni s visokim kvocijentom inteligencije. Reč je o zadatku koji vas tera da razmišljate izvan okvira, ali istovremeno vam pomaže da se zaista usredsredite na zadatak i poboljšate pamćenje i kognitivne sposobnosti.

U zadatku je potrebno rešiti jednačinu, ali nije toliko jednostavno kao što se isprva čini. Osim što mozgalica zadaje glavobolje onima kojima ne ide matematika, moguće je da će se namučiti i oni koji vešto barataju s brojevima.

„Majk i Stejsi zajedno imaju 50 godina. Majk je 40 godina stariji od Stejsi. Koliko godina ima Stejsi?“, pitanje je koje se proširilo društvenim mrežama, ostavljajući korisnike u nedoumici. Na prvi pogled, velik broj ljudi pomisli da Majk ima 40, a Stejsi 10 godina, ali to ne bi imalo smisla. Naime, ako Stejsi ima 10 godina, a Majk je stariji od nje 40, tada bi on imao 50 godina i zbir bi iznosio 60. Ipak, jedan korisnik je pomoću jednačine došao do tačnog rezultata.

„x+y=50, x-y=40, x=(50+40)/2=45, y=(50-40)/2=5.“

Prema njegovom izračunu, Stejsi ima 5 godina, a Majk 45.

„Znamo da je ukupan broj 50 i takođe znamo da postoji starosna razlika od 40. Saberite te vrednosti zajedno i dobićete 90, podelite s dva i dobićete 45. Majk ima 45 i sledi da Stejsi ima pet godina“, objasnio je jedan kako doći do tačnog rezultata na jednostavniji način.

