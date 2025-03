Mudrosti Alberta Ajnštajna koje svi treba da zapamtimo, mnogo pomažu u životu

Nema ko nije čuo za velikog Alberta Ajnštajna. On se već dugo smatra genijem.1999. godine, magazin „Tajms“ zasluženo ga je proglasio čovekom veka.

Evo nekih njegovih mudrih misli koje će nam pomoći u životu:

– Mašta je važnija od znanja.

– Najlepše što možemo doživeti je ono što je tajanstveno. To je temeljni osećaj koji stoji u zametku svake umetnosti i nauke.

– Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice.

– Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao jedan minut. Ali neka sedi jedan minut na vrućoj peći – to je duže od jednog sata. To je relativnost.

– Nacionalizam je dečija bolest. To su ospice čovečanstva.

– Ne možemo rešiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili.

– Um je kao padobran – funkcioniše jedino ako je otvoren.

– Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do osamnaeste.

– Ako nešto ne možete da objasnite šestogodišnjem detetu tada ni vi sami to ne razumete.

– Važno je ne prestajati postavljati pitanja. Znatiželja ima svoj razlog postojanja.

– Čovek ne može izbeći osećaj strahopoštovanja dok promišlja tajne večnosti, života, veličanstvene strukture stvarnosti. Dovoljno je svakog dana pokušati shvatiti i maleni deo te tajne. Nikada se nemojte odreći svete znatiželje.

– Čovek koji nikad u životu nije napravio grešku nikada nije započeo ništa novo.

– Obrazovanje, to je ono što ostane nakon što zaboravite sve što ste naučili u školi.

– Jednom kad prestanete da učite, počinjete da umirete.

– Velike duše uvek je dočekivao žestok otpor osrednjih umova!

