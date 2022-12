Mudrosti Golde Meir će vam otvoriti oči: KAKO sa ljudima koji vas otvoreno mrze

Golda Meir je bila četvrti premijer Izraela, a njene mudre misli i danas se prepričavaju. Evo kako se ona borila sa ljudima koji su je otvoreno mrzeli

„Čovek koji izgubi savest gubi sve.“

Prvo treba da shvatite ko je podla osoba u vašem okruženju. Golda Meir je sigurna da je to osoba sposobna na kukavičluk i izdaju. Podlost je obmana i slabost spojeni u jedno. Istina je da nitkov nikad neće sebe videti kao takvog. Podla osoba je osoba sposobna za izdaju, dvoličnost, krivokletstvo i klevetu. Ukoliko joj pružite ruku i ona vas izda, onda znate s kim imate posla. Podla osoba se oseća nemoćno i inferiorno pored pristojne i poštene osobe. Podle osobe treba žaliti, a ne mrzeti ili ih se bojati. Podlost je isto što i ozlojeđenost i osveta – sve su to karike istog lanca. Sve se to zasniva na strahu. Strah od nečega ili nekoga. Probajte da izbegnete svaki kontakt sa takvom osobom. Jednom rečju, „očistite svoje redove“. Ako vam osoba ne odgovara – jednostavno je isključite iz svog života.

„Našu sudbinu ne mogu i neće određivati drugi ljudi.“

To što vas neko mrzi, na vas ne bi trebalo da ima bilo kakav uticaj. Golda Meir je smatrala da uvek treba biti dobar, treba dati šansu ljudima, a ako oni tu šansu izigraju – sklonite se od njih. Tada znate s kim imate posla. Kad god imate priliku vi uradite neko dobro delo, pomozite onima u nevolji. A ako se ti ljudi okrenu protiv vas – bar znate s kim imate posla, prenosi stil.kurir.rs.

