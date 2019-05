Muke influenserke: Ima dva i po miliona pratilaca, a nije prodala ni 36 majici (foto)

Posao influensera uopšte nije lak – morate konstantno komunicirati s pratiocima, objavljivati zanimljiv i atraktivan sadržaj, uvek biti dostupni i pratiti promene algoritama na društvenim mrežama. Mladi danas, ipak, najviše od svega žele da budu lajkovani i popularni na Instagramu, da putuju i poziraju na atraktivnim lokacijama, reklamiraju poznate brendove.

Jedan od najbitnijih zadataka influensera je da utiču na druge ljude i zainteresuju ih, ali ponekad ni onima s nekoliko miliona pratilaca to ne uspeva. Jedna od njih je i influenserka koja se na društvenim mrežama predstavlja kao Arii. Njen profil na Instagramu prati čak 2,6 miliona ljudi. Iako ima toliko sledbenika, Arii nije uspela da proda samo 36 majica koje bi joj osigurale pokretanje sopstvene onlajn prodavnice odeće.

Ova 18-godišnjakinja je svoj problem podelila u objavi koja je postala predmet rasprave na Tviteru, a onda je obrisala. Objasnila je da kompanija za proizvodnju odeće s kojom sarađuje ima određena pravila oko prve prodaje, što uključuje prodaju najmanje 36 komada iz linije.

„Slama mi se srce što ovo moram da napišem. Kao što znate, pokrenula sam sopstveni brend. Dala sam svoje srce i organizovala sve. Nažalost, kompaniji s kojom radim najbitnija je prva prodaja. Da bi naručili i napravili moje proizvode (ali i da bih nastavila da radim s njima), moram prodati najmanje 36 komada (znajući da sam već postala prilično irelevantna, odmah sam shvatila da će to biti teško).

Dobijala sam odličan fidbek od ljudi koji su tvrdili da im se sviđa moja odeća i da žele da je kupe. Ipak, niko nije održao svoju reč pa sada kompanija neće moću da isporuči ni naručene proizvode ljudima koji su zapravo kupili to sr*nje. To mi slama srce“, napisala je Arii.

The truth is that her followers aren't her customers.

Understanding who will actually buy from you and what they will buy is a key business lesson.

— Tamara (@baydiangirl) May 27, 2019