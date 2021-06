Muke jedne lepotice: Toliko sam zgodna da mi se momci stalno nabacuju

Koi Hok, 29-godišnjakinja iz Beča u Austriji ponekad se, kaže, teško nosi sa svim tim pogledima muškaraca koji katkad izgledaju kao da bi je sa slašću pojeli za doručak.

Ona je model, lepo zarađuje i koliko god uživa dok se gleda u ogledalu, ponekad je sva ta pažnja koju privlači plaši.

– Trudim se da budem OK, ali u 99 posto slučajeva osećam se neprijatno, posebno jer su mnogi momci super uporni i ne odustaju. Ponekad kad im kažem ‘ne’, počnu da budu bezobrazni, agresivni i govore mi stvari poput: ‘Ionako si ružna’. To može da bude zastrašujuće, naročito uveče ili noću – ispričala je potreseno pa objavila još jednu fotografiju na svom Instagram profilu kako bi sebe utešila.

Prisetila se jedne vrlo neprijatne situacije kad je zbog alergijske reakcije završila u Hitnoj, a lekar, umesto da joj olakša patnju, počeo je da flertuje s njom.

– Uši su mi bile toliko natečene i crvene, izgledala sam užasno. Dok je on flertovao sa mnom, samo sam razmišljala: ‘Isuse, kako je to moguće?’.

Iako nije podnela službeni prigovor na lekara, Koni kaže da joj je cela ta situacija bila toliko neprijatna da se tamo nikad više nije vratila.

Ona je postala zvezda društvenih mreža zbog fotografija u kojima je toliko oskudno i izazovno obučena da su momci često na ivici srčanog udara dok je gledaju.

– Neki momci me zbog tih fotografija prepoznaju pa misle da mogu jednostavno samo da uđu u moj lični prostor. Možda jesam model, ali to ne znači da želim da me muškarci maltretiraju svaki dan, to je posao kao i svaki drugi – prokomentarisala je i dodala da koketiraju s njom čak i kad su sa svojim devojkama.

– Jednom se jedan ljubio sa svojom devojkom pa je otvorio oči i namignuo mi. Bila sam zgrožena. Ne mogu da podnesem kad vidim da muškarci to rade dok su sa svojim devojkama. Nikad ne bih izašla s tipom koji je takav – napomenula je.

Kaže kako joj se momci nabacuju po 20 puta dnevno i to na najrazličitijim mestima – u teretani, prodavnici, na ulici…

– Niko ne želi da mu neko dosađuje dok se znoji tokom treninga ili dok je u kupovini. Ponekad čekam nekoga i pre nego što ta osoba dođe, već su došla tri momka i pokušala da razgovaraju sa mnom. Potrebna je hrabrost da se devojci priđe tek tako, ali trebalo bi da razumeju da ‘ne’ znači ‘ne’ – zaključila je Koni, a prenosi The Sun.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.