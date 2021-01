Muke neviđene: Tri godine na sudu pokušava da dokaže da je živa

Francuskinja Džin Pošen (58) je živa i zdrava, a već tri godine pokušava da uveri u to francuske vlasti. Paradoksalno je to što ju je sud u ovoj državi proglasio mrtvom, ženom koja ne postoji. Ona samo traži pravo na normalan život, a čak ni to što su je videli lično nije joj puno pomoglo.

Le cauchemar bureaucratique de Jeanne Pouchain, déclarée morte par erreur https://t.co/3EmmUWYFNL pic.twitter.com/g8lPsJeN8Z — TF1LeJT (@TF1LeJT) January 12, 2021

„Išla sam kod doktora da mi napiše potvrdu da sam živa, a moj advokat je rekao da će se sa tim papirom rešiti svi moji problemi. Pošto postoji zakonska presuda, ni ovo mi nije pomoglo“, tvrdi nesrećna žena.

Njen advokat je ostao zaprepašćen kada mu je objasnila slučaj koji je krajnje nesvakidašnji.

„To je luda priča u koju mi je bilo teško poverovati,da sudija nekoga proglasi mrtvim bez potvrde. Tužilac je tvrdio da je gospođa mrtva, ne pružajući nikakve dokaze i svi su mu verovali. Istinu niko nije proveravao“.

Apelacioni sud u Lionu doneo je presudu da se ova žena proglasi mrtvom u decembru 2017. godine, nakon duge borbe sa nezadovoljnim bivšim zaposlenim u njenoj firmi koja angažuje ljude za čišćenje.

Sud je naložio da plati odštetu zaposlenom od 14.000 evra, jer ga je otpustila nakon što joj je firma izgubila veliki ugovor.

Kako je slučaj bio protiv njene kompanije, a ne nje lično, presuda nikada nije doneta. Godine 2009. zaposleni ju je opet tužio, ali je slučaj izbačen iz suda jer se verovalo da je ona mrtva, jer nije odgovarala na pisma koja su joj slali bivši radnici.

Izbrisana je iz evidencije, poništena joj je lična karta,vozačka dozvola,bankovni račun i sva ostala dokumenta.

U toku je tužba, ona je optužila i bivšu službenicu da je izmislila njenu smrt,da bi od njenih naslednika dobila odštetu. Druga strana se pravda rečima da je ona autor sopstvene smrti da bi izbegla plaćanje.

„Nemam lična dokumenta, zdravstveno osiguranje, ne mogu bankama dokazati da sam živa“, požalila se i dodala:

„Vreme je da neko kaže dosta je bilo.. Ako se ja ne izborim sama, niko to neće učiniti umesto mene. Baka mog supruga ima 102 godine. Mnogo toga je proživela, uključujući i rat, a za ovakvo nešto nikad nije čula“, rekla je Pošen.

