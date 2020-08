Muškarac joj je poslao fotografiju polnog organa, na kraju je molio za pomoć (foto)

Žene u sve većem broju preko društvenih mreža dobijaju fotografije muških intimnih delova tela koje nisu tražile. Istraživanje YouGov pokazuje da je pet od deset žena barem jednom dobilo neželjenu fotografiju.

I don't typically post dms but I was really proud of this one. pic.twitter.com/oDgLXeI8ho

Iako se svi javno slažemo da je to neprihvatljivo ponašanje, očigledno je da postoje muškarci koji, skriveni na internetu, misle da je u redu da nekome pošalju fotografiju svog penisa.

Korisnica Tvitera pod korisničkim imenom @FruityNessa smislila je način kako da se osveti muškarcu koji joj je poslao takvu bezobraznu i neželjenu fotku.

Umesto da s njim raspravlja, poslala mu je poruku koja je izgledala kao da je Twitter sastavio, a u njoj je između ostalog pisalo da je prijavljen policiji.

„Ovo je automatska poruka Tviterovog tima. Vaša fotografija krši zakon. Fotografija koju ste poslali je skenirana od strane naših botova i označena je kao nepoželjna fotografija. Vaš profil će biti prijavljen policiji. Naši botovi trenutno su u beta testiranju pa ponekad greše. Ako verujete da je ova poruka greška, odgovorite s ‘Upomoć’. U suprotnom kontaktiraćemo policiju u roku 24 sata“, napisala mu je.

Očigledno, momak je pokušao da se spasi.

„Upomoć“, zavapio je nesrećnik koji se dotad ponosio svojim polnim organom.

Dovitljiva korisnica je njihovu konverzaciju podelila na Tviteru uz komentar: „Inače ne objavljujem privatne konverzacije, ali na ovu sam ponosna.“

this is the version i tweaked to seem more realistic, if you would like a copy i can dm it to you pic.twitter.com/4ffkPD5tu2

— lor 𓅰 (@moonshinemarsh) August 13, 2020