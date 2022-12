Muškarac kaže da je bio u paklu: Njegove tvrdnje su šokantne, evo šta je sve video, ali i čuo

Jedan čovek tvrdi da je otišao u pakao 2016. godine, a pratiocima na TikToku objasnio kako je to tačno izgledalo.

Džerald Džonson postavio je video na svoj TikTok nalog na kom ima preko 60.000 pratilaca, opisujući svoje iskustvo u paklu pre šest godina. Tvrdi da je u februaru 2016. video pakao i da nakon svoje kratke posete više nikada neće biti isti.

Na početku petominutnog videa, Džerald je objasnio da „pakao ne bi poželeo ni najgorem neprijatelju.“ Objasnio je da je mislio da ima srčani udar, rekavši da je njegov duh sišao u središte Zemlje – gde su on i Isus rekli da je pakao.

Šokantno svedočanstvo

Džerald je zatim objasnio neke stvari koje je očigled video u paklu. Rekao je: „Jedna od stvari koje sam video, a koja me jednostavno oduševila, bio je čovek na sve četiri noge kao pas, bio je spaljen od temena do pete. Imao je lanac oko vrata, bio je to demon koji je držao lanac.“

„Znao sam da je ovaj demon poslat u život ovog čoveka da ga jaše od njegovog detinjstva do vremena kada je umro.“

Džerald je tada govorio o muzici koja se čuje u paklu, ali u njoj ne uživaju milioni kao ovde na Zemlji. Rekao je: „Postoji deo u paklu gde je svirala muzika i bila je to ista muzika koju čujemo na zemlji, ali za razliku od pevača koji je ovde izvode, u paklu su je pevali demoni“.

Drugačiji uticaj muzike

Objasnio je kako bi pesme kao što je ‘Don’t Worry Be Happy’ Bobbyja McFerrina mogle da vam pomognu da prebolite raskid, na primer, ali stihovi u paklu imaju sasvim drugu svrhu. Rekao je: „Svaki tekst svake pesme je tu da vas muči zbog činjenice da niste obožavali Boga kroz muziku dok ste bili na Zemlji.“

U TikTok video koji ima blizu tri miliona pregleda, Džerald na kraju objašnjava kako je izašao iz pakla i vratio se na Zemlju.

„Izašao sam iz pakla i vratio se na Zemlju i Bog je počeo da mi govori – zapravo sam video pravog Isusa“, rekao je.

Video je i Boga

“Počeo je da razgovara sa mnom, i rekao je ‘potajno si ljut na ljude koji su te povredili, nadao si se da ću kazniti ljude koji su te povredili’ Ovo nisu vaši ljudi, ovo su moji ljudi, samo želim da se usredsredite na zadatak koji vam dajem“

“Iako sam radio dobra dela, ono što sam imao u srcu bilo je neopraštanje ljudima koji su mi naneli zlo. Jer osoba koja ne može da oprosti je osoba koja je zaboravila koliko joj je oprošteno“, zaključio je.

