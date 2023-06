Muškarac lažirao svoju smrt iz potpuno bizarnog razloga: Pojavio se na sopstvenoj ‘sahrani’, a onda je usledio šok

Većina nas je verovatno zamišljala kako će proći naša sahrana. Pitanja poput ko će se pojaviti, šta će reći o nama, hoće li se pojaviti vaša najveća neprežaljena ljubav, zanimaju svakoga. Ali jedan čovek ne mora više da razmišlja o tim pitanjima nakon što je priredio neverovatnu podvalu svojoj porodici. Ili groznu, u zavisnosti od toga kako na to gledate.

U dosluhu sa suprugom i decom, Dejvid Baerton (45) lažirao je sopstvenu smrt za celu porodicu, čak je organizovana i sahrana. Zatražio je pomoć svoje dece kako bi se zakotrljala lopta oko njegove ‘smrti’.

Šala ili neprijatna podvala?

Jedan je sin objavio na internetu: “Počivaj u miru, tata. Nikada neću prestati da mislim na tebe. Zašto je život tako nepravedan? Zašto ti? Trebalo je da postaneš deda, a još uvek imaš ceo život pred sobom. Volim te! Volimo te! Nikad te nećemo zaboraviti.“

Svi su se članovi porodice pojavili na sahrani kako bi odali počast. Međutim, Baerton je tada napravio prilično dramatičan ulazak dolaskom na vlastitu sahranu u helikopteru. Navodno je izašao iz helikoptera sa snimateljskom ekipom i pozdravio okupljene uz „živeli svi, dobrodošli na moju sahranu“.

Video prikazuje voljene kako hrle u zagrljaj Baertonu kad shvate da je on taj koji se iskrcao iz helikoptera. Ali ovde ostaje jedno veliko pitanje, zašto bi iko odlučio da izvede tako šašav i potencijalno uznemirujući trik?

Pomalo uznemirujuće

Baerton je objasnio da želi podsjetiti svoju obitelj da su samo toliko vremena provodili zajedno. Rekao je: “Ono što vidim u svojoj obitelji često me povrijedi, nikad me ne pozivaju ni na što. Nitko me ne vidi. Svi smo se odvojili. Osjećao sam se necijenjenim. Zato sam im želio dati životnu lekciju i pokazati im da ne treba čekati da netko umre da se vidite s njim.”

Dodao je: “To dokazuje kome je stvarno stalo do mene. Oni koji nisu došli javili su mi se da se vidimo. Tako da sam na neki način pobedio.”

Zvuči, zdravo? Bilo bi posebno neprijatno da iz bilo kojeg razloga niste mogli da odete na sahranu. Zamislite da saznate šta se dogodilo nakon što ste odlučili ne idete.

