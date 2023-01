Muškarac proveo više od 10 godina u komi: Šokiraće vas šta je sve ispričao kada se probudio

Čovek iz Johanesburga u Južnoj Africi, koji je godinama bio ‘zaključan’ u svom telu, a još uvek je mogao da čuje, vidi i razume sve oko sebe, otkrio je detalje svog neverovatnog iskustva.

Martin Pistorijus, koji sada ima 48 godina, jednog dana vratio se kući iz škole s upaljenim grlom. Doktori su najpre mislili da ima grip i dali su mu uobičajenu terapiju. Šokantno, njegovo stanje polako se pogoršavalo i na kraju je hospitalizovan s 12 godina.

„Bio sam pozitivan na kriptokokni meningitis i tuberkulozu mozga i lečen sam za oboje“, rekao je za LADbible. “Telo mi je oslabilo i izgubio sam sposobnost govora i kontrole svojih pokreta.” Bio je u vegetativnom stanju, o čemu govori u svojoj knjizi Ghost Boy iz 2012. godine.

Pistorijusovi roditelji Džoan i Rodni nisu dobili uverljiv razlog zašto se njegovo telo ugasilo. Nisu bili spremni da odustanu od njega i držali su ga na životu u centru za negu. Martin opisuje ovo razdoblje svog života kao „praznu ljušturu, nesvestan ničega oko sebe“.

Kao da ne postojiš

“Mogao sam da čujem, vidim i razumem sve oko sebe, ali nisam imala apsolutno nikakvu moć niti kontrolu nad bilo čim. Za mene je taj osećaj potpune i potpune nemoći verovatno najgori osećaj koji sam doživeo i nadam se da više nikada neću morati da to osetim. Kao da ne postojiš, o svakoj stvari u tvom životu neko odlučuje drugo. Sve, od onoga što nosite, do onoga što jedete i pijete, čak i ako jedete ili pijete, do toga gde ćete biti sutra ili sledeće nedelje, i ne možete ništa da uradite u vezi s tim“, izjavio je.

Niko nije shvatio da je Pistorijus došao k sebi i da je posmatrao sve oko sebe. Čak se seća da nije imao izbora nego da gleda reprize serije Barni i prijatelji u centru za specijalnu negu. „Ne mogu vam čak ni opisati koliko sam mrzeo Barnija“, izjavio je u intervjuu za NPR.

Martinova mama Džoan kaže da se borila da se pomiri sa stanjem svog sina. U svojim memoarima priseća se kako je jednog dana sedeo u invalidskim kolicima kada mu je mama rekla: „Nadam se da ćeš umreti.“ Komentar ga je pogodio i učinio da se oseća “jako tužno i uzrujano“, ali “shvatio je odakle to dolazi“.

Kako bi zadržao zdrav razum, koristio bi svoju maštu: „Zamišljao bih svašta, poput toga da sam jako mali i da se penjem u svemirski brod i odletim. Ili da se moja invalidska kolica magično transformišu u leteće vozilo. Ponekad bih gledao kako se stvari pomeraju, bilo da se sunčeva svetlost kreće tokom dana. Ili sam posmatrao bube kako jure uokolo, ali, zapravo, živeo sam u svom umu do tačke kada sam ponekad bio nesvestan sveta oko sebe“, rekao je.

Danas je programer

Godine 2001., kada je Pistorijusu bilo 25 godina, njegovateljica u dnevnom centru, Virna van der Valt, podstakla je njegove roditelje da ga odvedu u Centar za pojačanu i alternativnu komunikaciju na Univerzitetu u Pretoriji. Tamo je istraživač podigao list papira sa simbolima i zamolili su ga da očima locira loptu. Nakon što je pronašao oblik, zamoljen je da pronađe psa. Gotovo 13 godina nakon što se razboleo, uspeo je da otkrije da je pri svesti i da može da komunicira. Njegovi roditelji uložili su u računae s unapred instaliranim komunikacijskim softverom, sličnim tehnologiji koju je koristio pokojni teorijski fizičar Stiven Hoking. Pistorijus bi birao slova, reči ili simbole na uređaju pomoću trake pričvršćene na glavi, koja bi se ponašala poput miša. Počeo je da radi s van der Valt 2003. u centru za negu. Tada je upoznao ljubav svog života, Džoanu, koja je radila kao socijalna radnica. Venčali su se 2009. u Essexu. Dobili su sina Sebastiana Alberta Pistorijusa 2018., a Pistorius često deli fotografije svoje porodice na Instagramu. Martin danas radi kao informatičar i veb programer.

