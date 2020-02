Muškarac zgrozio ljude načinom na koji jede špagete: ‘Ovo je toliko pogrešno!’ (video)

Snimak jednog čoveka koji špagete jede tako što ih seče makazama, ostavio je ljude u šoku. Nekolicina je bila oduševljena, ali većina je njegov trik nazvala odvratnim, prenosi metro.co.uk.

U videu, koji je podeljen na Tviteru i koji je do sada videlo preko osam i po miliona ljudi, jedan stariji čovjek viljuškom mota špagete, prinosi ih ustima i zatim delove koji su duži i padaju preko viljuške seče makazama. Većina ljudi samo omota špagete oko viljuške dok ne dobiju odgovarajuću količinu hrane, ali čini se da se ovom gospodinu žurilo.

Uz to što je špagete sekao makazama, relativno brzo ih je i jeo, što je zabrinulo mnoge ljude zbog mogućih stomačnih problema starijeg gospodina. Neki su ipak bili oduševljeni: „Ovo je pametan i domišljat čovek“, dok su drugi komentirali svoju zgroženost: „Što se to, pobogu, ovdje događa? Ovo je toliko pogrešno, trebalo bi mu zabraniti da jede špagete.“

Najveća zabrinutost zapravo je bila povezana s time što makaze možda nisu čiste i pitanja da li on uopšte zna šta unosi u svoje telo. „Ko zna da li je uopšte oprao makaze pre, ovo je stvarno odvratno“, glasio je jedan komentar. „Zna li on za što su sve te makaze bile korišćene? Ili ih on samo koristi za špagete?“ upitala se jedna korisnica.

Svako ima pravo na izbor, ali ako ćete se služiti makazama pri jelu, uvek se pobrinite da budu čiste.