Muškarci izdvojili ovih 10 osobina otrovne žene, može da uništi čitavu porodicu

Žena je glava porodice i bez nje retko šta može da prođe, ali šta raditi kada je žena toksična i kako prepoznati jednu takvu osobu?

Muškarci kažu da se otrovna žena izdvaja po ovim osobinama:

1. Pod izgovorom da „samo daje savet“, otrovna žena će rado da vam „uredi“ život.

2. Ako je muž nešto pogrešno uradio, žena će odmah da vikne: Jesam li ti rekla da će se to desilo, jesam li????

3. Kada dodeli tri zadatka mužu i deci, a oni urade samo dva, odmah će reći: Kao da ništa niste uradili!! Potpuno ste nesposobni!

4. Ona zna najbolje kako se šta radi. Uvek daje savete mužu, ali i deci kako da obave osnovne stvari u životu.

5. Stalno će ići iza muža i dece i ponovo raditi ono što su oni upravo uradili: ponovo zategnuti krevet, obrisati suđe i td. A sve uz komentar: Pa zar je stvarno toliko teško da se jedan posao uradi kako treba?

6. Ako joj muž ponudi pomoć, ona će se iznervirati i reći: Ti i onako nikad ništa ne radiš kako treba!

7. Ako se muž pohvali sa svojim poslovnim uspehom, ona će odmah da komentariše: Mogao si i bolje! Ili: A da li ti je plaćeno za to što radiš?

8. Ona neprestano kritikuje izgled svog muža. Nikad joj se ne dopada kako se obukao, šta je obuo i kako miriše.

9. Kako uđe u kuću tako počinje da gunđa kako je nered svuda, kako hrana nije lepo spremljena i td. A zanemaruje da je muž ušao pre nje na pet minuta i da je već stigao da spremi kakvu – takvu večeru.

10. I muž i deca znaju da se njoj ne može ugoditi. Ona je u stanju da uvek vrati svoj rođendanski poklon jer to nije ono što je ona htela.

Navedeni znaci predstavljaju toksičnu osobu i mahom su prirodni ženama. Mogu to da budu i svekrve, kćerke ili osobe koje uopšteno nisu zadovoljne svojim životom. One obezvređuju drugu osobu kako bi uzdigle sebe. Šta god da uradite, to njima neće biti dovoljno dobro.

(Stil)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.