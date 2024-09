Muškarci koji ne poštuju žene imaju ovih 6 navika: Ako ih primetite bežite glavom bez obzira

Poštovanje je ključ svakog kvalitetnog odnosa, ali nisu svi muškarci odmalena učeni da poštuju. Muškarci koje roditelji nisu naučili da poštuju žene imaju ovih 6 navika.

Poštovanje je osnova svake kvalitetne veze, bilo da je reč o romansi prijateljstvu ili čak poslovnim odnosima. Ono je ključ za izgradnju poverenja, bez kojeg je teško zamisliti bilo kakvu trajnu i stabilnu povezanost među ljudima.

Međutim, nisu svi muškarci od malih nogu učeni poštovanju, što se često manifestuje kroz određene obrasce ponašanja u odraslom dobu. Oni se suočavaju s poteškoćama u pokazivanju poštovanja prema drugima, što može značajno da utiče na njihove odnose. U mnogim slučajevima, takav muškarac postaje hodajuća “crvena zastavica”. Bez poštovanja, temelji na kojima se gradi poverenje lako se urušavaju.

Kako prepoznati muškarca kome nije usađen zdrav osećaj poštovanja prema drugima, a posebno prema ženama?

Ovo su neki od najčešćih signala da osoba koja vam se dopada ili sa kojom ste u (toksičnoj) vezi nije naučena poštovanju prema vama i drugima.

1. Misle da na sve imaju pravo

Iako može zvučati kontroverzno, ako je u nekoj pristojnoj kolilini, ovaj osećaj da na nešto imate pravo, uopšte nije rđava osobina. Ljudi koji veruju da zaslužuju bolje i da su sposobni da ostvare ciljeve, često i uspevaju upravo zbog tog uverenja. Ipak, postoji tanka linija između zdravog samopouzdanja i prenaglašenog osećaja da na sve imate pravo.

Muškarci koji nisu učeni poštovanju u detinjstvu često osećaju da zaslužuju mnogo više nego što realno mogu da pruže. Stručnjaci kažu da se taj osećaj prava manifestuje kao verovanje da osoba zaslužuje posebne privilegije ili resurse, čak i kada nije uložila dovoljno truda ili rada. Takvi muškarci veruju da im sve pripada samim tim što postoje, a to se može negativno odraziti na njihove međuljudske odnose, jer retko ko može tolerisati ovakvo ponašanje na duge staze.

2. Reaguju burno kada stvari ne idu po njihovom

Jedan od sigurnih znakova da muškarac nije naučen poštovanju jeste njegova reakcija na situacije koje ne idu onako kako je planirao. Umesto da pokaže strpljenje i razumevanje za tuđe greške ili neočekivane okolnosti, ovakav muškarac će burno reagovati, izazivati scenu i često dramatizovati situaciju.

Osobe koje su naučene poštovanju razumeju da u životu postoje stvari van njihove kontrole. One prihvataju nepredvidivost situacija i ne dozvoljavaju da ih to previše poremeti. Suprotno tome, muškarci koji nisu usvojili ovaj koncept često ne prihvataju stvarnost onakvu kakva jeste, što ih dovodi do besa, frustracije i nespremnosti da se prilagode.

3. Pomeraju tuđe granice

Poštovanje granica je ključno u svakom odnosu. Granice su tu da štite lični prostor i osećanja svake osobe. Iako je ovo svima jasno, muškarci koje roditelji nisu naučili poštovanju, obično testiraju ili čak prelaze tuđe granice, uvereni da imaju pravo da ih pomere u svoju korist.

Za ovakvog muškarca, “ne” nije definitivan odgovor, već poziv na manipulaciju. Oni granice ne vide kao nešto što bi trebalo da se poštuje, već kao izazov koji treba da prevaziđu. Ovakav pristup odnosima može biti veoma opasan, jer stvara dinamiku u kojoj osoba čije se granice krše postaje nesigurna i emocionalno iscrpljena.

4. Ne preuzimaju odgovornost za sopstvene postupke

Preuzimanje odgovornosti za sopstvene postupke je znak zrelosti i emocionalne inteligencije. Međutim, muškarci koji nisu naučeni poštovanju često izbegavaju odgovornost, odbijajući da priznaju greške ili da se izvine. Umesto toga, pribegavaju emocionalnoj manipulaciji – koristeći tehnike poput gaslajtinga, projektovanja i okretanja narativa, kako bi izbegli bilo kakvu krivicu.

Takvo ponašanje ukazuje na nedostatak samosvesti i empatije. Ovi muškarci često ne prepoznaju važnost priznavanja grešaka, što dugoročno narušava njihove odnose s drugima. Nepriznavanje sopstvene odgovornosti stvara atmosferu nepoverenja, jer ljudi oko njih počinju da se osećaju emotivno iscrpljeno i neshvaćeno.

5. Smatraju da nikome ništa ne duguju

Svako od nas ima pravo na lični prostor i slobodu, i u određenim situacijama je sasvim opravdano reći da nikome ništa ne dugujemo. Ipak, ovakav stav može postati problematičan kada se koristi kao izgovor za nepoštovanje tuđih osećanja i potreba.

Muškarci koji nisu naučeni poštovanju često koriste ovu frazu kako bi opravdali sebično ponašanje. Oni zaboravljaju da, iako možda nisu dužni nikome da objašnjavaju, treba jedni drugima da iskažu osnovnu ljudskost i poštovanje. Ovakav nedostatak empatije može dovesti do problema u odnosima, jer ljudi koji ih okružuju osećaju da se njihova osećanja ne uzimaju u obzir.

6. Nedostaje im emocionalna zrelost

Poštovanje je usko povezano s emocionalnom inteligencijom, koja se razvija tokom života. Iako roditelji igraju ključnu ulogu u učenju osnovnih vrednosti, emocionalna zrelost je nešto što se može unapređivati u odraslom dobu.

Muškarci koji u detinjstvu nisu naučeni da poštuju druge, imaju priliku da to nauče kroz samorefleksiju i rad na sebi. Međutim, oni koji to odbijaju često ostaju zarobljeni u sopstvenom svetu, nesposobni da se povežu sa drugima na dubljem, emotivnom nivou. Njihov nedostatak poštovanja prema tuđim osećanjima odražava njihovu nesposobnost da se emocionalno razvijaju, što ih čini emotivno nezrelim osobama.

(Sensa)

