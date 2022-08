Muškarci koji se bave ovim sportom duže izdrže u krevetu

Stara je vest da sedeći način života loše utiče na zdravlje, a nova je da loše utiče i na performanse u spavaćoj sobi. Naučnici iz Ankare sproveli su istraživanje čiji je cilj bio da otkriju koliko bavljenje sportom utiče na seks.

Skoro 250 ispitanika starosti od 18 do 45 godina podeljeno je u dve grupe – one koji vežbaju i one koji ne vežbaju. Njihov seksualni život je praćen šest meseci davanjem štoperica i morali su da ih uključe svaki put kada su imali seks, odnosno morali su da mere vreme od penetracije do ejakulacije.

Ispostavilo se da ni jedan od ispitanika koji se bavi sportom nije imao problema sa prevremenom ejakulacijom. U grupi koja nije vežbala, 27 odsto muškaraca imalo je problema sa prevremenom ejakulacijom.

Seksualni odnosi muškaraca iz grupe koji se bave sportom trajali su od dva do 25 minuta, a u grupi koja je vodila sedeći način života od 20 sekundi do sedam minuta i 50 sekundi.

Što se tiče partnerke, muškarci koji se bave sportom, njih 76 odsto, smatra da su njihove partnerke zadovoljne seksom, dok isto misli 56 odsto onih u grupi koja se ne bavi sportom.

Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu Urologi Journal.

