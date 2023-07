Muškarci mogu da imaju i „suve“ orgazme, mnogo češće nego što mislite, u jednom slučaju javite se lekaru

Možda vam to zvuči kao neka egzotična pojava, ali zapravo je mnogo češća nego što mislite

Jeste li jedan od muškaraca kojima se događa da uživaju u seksu, ali ponekad bez vidljivog znaka tog užitka? Potpuno ste sigurni da ste doživeli vrhunac tokom seksa, ali dokaza nema? Ne morate da se brinete zbog toga jer su suvi orgazmi kod muškaraca stvarna i ne tako neuobičajena pojava.

Ova tema je postala zanimljiva nakon nedavno prikazane epizode popularne serije And Just Like That.

Ljubitelji serije imali su priliku da vide Charlottinog supruga Harryja kako tokom seksa doživljava orgazam, ali bez „velikog finala”. Koliko god to zvučalo neobično, suvi orgazam, poznat i kao anejakulacija, je ono što se događa kad muškarac dosegne vrhunac a da pritom ne ejakulira.

Ako ste zbunjeni time, trebali biste znati da su orgazam i ejakulacija dve potpuno odvojene telesne funkcije. Ukratko, muškarac može da doživi orgazam bez ejakulacije, baš poput žena. Seksološkinja i stručnjakinja za veze Gigi Engle objašnjava da su orgazmi neurološki fenomen, što znači da se događaju u mozgu i leđnoj moždini.

– To je razlog zašto su istraživanja pokazala da osobe s kvadriplegijom i dalje imaju sposobnost da dožive orgazam, uprkos tome što nemaju osećaja u genitalijama. Naravno, to može biti priličan šok kad se dogodi prvi puta, ali obično nije nikakav razlog za zabrinutost. Ipak, ponekad to može biti nuspojava nekih posve drugačijih zdravstvenih problema koji mogu uključivati retroaktivnu ejakulaciju (kad seme uđe u mehur), hronične bolesti, lekove, nizak nivo testosterona, nizak broj spermatozoida ili terapije protiv raka – kaže Gigi Engle dodajući da suvi orgazam najverovatnije nije znak nikakvih bolesti, prenosi Živim.

– Ali, ako je suhi orgazam stalno prisutan, tada bi mogao biti znak neke bolesti i u tom slučaju biste trebali porazgovarati s lekarom o tome. Ono što je važno jesta da upamtite da je suvi orgazam češći nego što mislite, iako za njega možda niste čuli. Nekim ljudima se može događati češće, a drugi ga možda nikada neće doživeti, a i jedno i drugi je posve normalno. Ako se događa vama, nema nikakvog razloga za osećaj stida jer je svačiji orgazam različit – zaključuje Gigi Engle.

