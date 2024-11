Muškarci najviše varaju u ovim godinama: Tada im je seksualni nagon u najvećem jeku, tvrdi Vladeta Jerotić

Akademik, filozof i književnik Vladeta Jerotić često je govorio o muško ženskim odnosima, braku i uticaju koji partneri imaju na decu. U jednom svom predavanju objasnio je četiri komponente ljubavi koje su ključne.

„Imamo duhovnu ljubav, intelektualnu, emotivnu i fizičku. Neću da rangiram, svaka od tih ljubavi je bitna. Četiri komponente nikad nisu zadovoljene jer idealnog braka nema. Neka budu dve, pa tek tri…da budu i kod jednog i kod drugog… ne znam koje… svaka je značajna. Naravno, najteže je uskladiti emotivni život. Intelektualni je valjda najlakše, prenosi Zadovoljna.rs.

Čim primetite da u braku jedna od ovih komponenti slabi, odmah negujte više druge (sve četiri treba). Već sam rekao, fizička ljubav treba da traje, koliko god može duže. Ne zapuštati fizičku komponentu, nemojte to raditi, naročito u srednjim godinama“, rekao je Jerotić.

Vladeta Jerotić u predavanju dalje objašnjava da ženama od 40. a posebno 50. godina prirodno počinje da opada želja za seksom, ali se ograđuje da to nije slučaj kod svih žena. Paralelno, muškarcima koji se, kako kaže „nisu bavili politikom, nisu previše pili i pušili“ seksualni nagon je u jeku i baš zato muškarci oko 50. godine tako često varaju. Jerotić je napomenuo i da je sve to video često u svojoj praksi i poručio ženama da „sa 50 godina paze na muževe“.

„I tu ima razlike u ženama, to vam sve iz prakse pričam. Neke kažu – bar je mene ostavio na miru. To ništa ne valja, dakle čak nije ni ljubomorna, a valjda je normalno da bude ljubomorna ako je našao drugu. A muškarci – čudo prirode. To sve traje i traje, pa dobiju dete s mladom ženom a imaju 60, 70 godina. Za muškarce uvek kažem – sejač života ili bludnik.“

