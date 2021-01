Muškarci, zašto vas žene ostavljaju – iako vas vole

Znamo da je neminovno da u vezama dođe do krize i složenih situacija u kojima je ponekad potrebna i pomoć stručne osobe kako bi se pronašlo odgovarajuće rešenje, ipak, stručnjaci su složni u tome da postoji jedna istina koje bi svi muškarci trebalo da budu svesni, a to je da žene ostavljaju muškarce koje vole.

Nisu loše osobe

Zbog toga se osećaju užasno. Srce im se kida, ali će to učiniti. Skupiće svu svoju hrabrost, pokupiti svoje stvari i otići. Da, žene napuštaju muškarce s kojima imaju decu, zajednički dom i život. Odlaze zbog niza razloga, ali jedan je posebno iznenađujuć i zavređuje pažnju: odlaze zbog toga što muškarac kojeg vole nije prisutan. On ili radi po cele dane ili se bavi nekim sportom ili igra igrice na računaru, gleda televiziju, ide u ribolov… spisku nema kraja.

To nisu loše osobe, oni su dobri prema suprugama, dobri su očevi, brinu o svojoj porodici, tople su i simpatične osobe… Ali svoje supruge uzimaju zdravo za gotovo. Jednostavno nisu prisutni, ali očekuju da su one uvek tu.

– Neko bi mogao da me zavede njemu ispred nosa – rečenica je koju bračni savetnici i psihoterapeuti često čuju, a ta činjenica žene plaši, frustrira, rastužuje… I tako iz dana u dan.

Ono što bi veliki broj muškaraca napokon trebalo da shvati jeste da žene nisu njihovo vlasništvo, nisu dužne da im predaju svoje srce i osećanja, već treba sami da ih zasluže. Malo pomalo, dan za danom, iz trenutka u trenutak. A najviše ćete ženu osvojiti svojom prisutnošću i angažovanošću. Ona želi s vama da razgovara o onome što je njoj važno i da oseti da je pažljivo slušate, a ne da samo pristojno klimate glavom. Ne da je samo isprazno smirujete, a kamoli da joj stalno protivrečite. Želi da je osetite.

Ne želi brzi seks ili maženje pri kojem je vaš um odsutan. Želi da oseti vašu strast. Zapitajte se da li možete vi sami da osetite svoju strast? Možete li to da pokažete i njoj? Ne samo strast za njom ili za seksom, već strast za vašim zajedničkim životom i životom generalno. Osećate li uopšte to? To je ono što je ženama zapravo najprivlačnije kod muškaraca. Pa, ako ste to izgubili, vreme je da se zapitate zašto? Gde je nestala vaša strast za životom? Pokušajte to da otkrijete i pronađete je ponovo. Ukoliko ne uspete u tome, vaš život biće samo isprazno postojanje.

Šta kažete na samo pet minuta?

Ako mislite da ste prisutni u životu svoje supruge ili partnerke, pokušajte da je saslušate. Lutaju li vam pritom misli? Kad je pogledate, koliko duboko u nju možete da vidite? Ponovo je pogledajte, ovog puta bolje. Sretnite se s njenim pogledom i zadržite ga duže nego što to inače činite, duže nego što to nekome može da bude prijatno. Ako vas pita zašto to činite, recite joj:

– Želim da pogledam u tvoju dušu, da vidim tvoje osećanja. Zanima me šta se sve krije u tvojim mislima. Nakon svih naših zajedničkih godina ja i dalje svaki dan iznova želim da znam ko si. No, to recite samo ako to zaista i mislite.

Kad je dirate, činite to potpuno usredsređeni na nju. Pre nego što je dotaknete rukom, pokušajte da osetite svoju ruku i zatim shvatite kakva će se promena dogoditi kad dođe do kontakta. Šta se događa u vašem telu? Šta osećate? Pokušajte da dokučite one najsuptilnije senzacije i emocije i sve to što osećate govorite joj iz trenutka u trenutak.

Ah, naravno, vi ste prezaposleni i nemate vremena za sve ovo, zar ne? Šta kažete na samo pet minuta? Pet minuta dnevno? Možete li pristati na toliko? Niko ne govori o ekstravagantnim večerama i izlascima (iako je i to povremeno dobrodošlo), nego o pet minuta dnevno potpune posvećenosti ženi koju ste odabrali da s njom delite svoj život. Pet minuta slušanja i posmatranja bez kritike. Možete li to? U stvari, kad jednom počnete i okusite kakav učinak će to imati na vaš život, više nećete moći da prestanete to da činite, prenose mediji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.