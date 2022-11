Muž joj zabranio da izađe jer je ‘neprikladno obučena’: „Mogla si da ideš i gola, pokazuješ pola tela“ (video)

Jedan bračni par je nakon snimljenog videa na Tik Toku izazvao buru komentara korisnika te društvene mreže, jer je u snimku supruga otkrila da joj suprug nije dopuštao da u odeći koju je obukla izađe iz kuće. Naime, na sebi je imala kratki top s jednim rukavom i farmerke, a suprug na ovu odevnu kombinaciju baš i nije najbolje reagovao, piše The Sun.

Odlučila je da podeli svoju kontroverznu interakciju sa suprugom, a u opisu videa je napisala: „Nakon svađe rekla sam mu da izlazim.“

– Idem napolje – rekla je mužu. – Gde ideš? – upitao je on suprugu. – Idem na piće s drugaricama- odgovorila mu je ona, a on je tada naglo prekinuo ono što je radio. – Šta si rekla? – upitao je sada malo ljutito. – Idemo na piće, rekla sam ti – nastavila je. – Imaš vodu i ovde pa možeš da je popiješ – odgovorio je.

Kada mu je jasno dala do znanja da ipak izlazi u grad, pokazao je na njenu odeću i upitao je kako misli da izađe tako ‘polugola’.

– Pokazuješ pola tela. Pokazuješ trbušnjake – rekao joj je zabrinuto. Pokušala je da ga uveri da je majica dizajnirana da izgleda tako kako izgleda, ali nije za to hteo ni da čuje. Nakon toga joj je rekao da je on jedini koji to može da vidi, te dodao da ne ide nigde. Podigao je suprugu i otišli su iz kadra.

Korisnici su bili podeljenih mišljenja u komentarima, a mnogi u tome nisu videli ništa loše.

– On te definitivno voli, lepo je da se brine – napisala je jedna korisnica.

– Nije uradio ništa loše, samo se ponaša zaštitnički – dodala je druga.

Ipak, neki se nisu složili, te su izrazili negodovanje zbog njegovog ponašanja.

„Ponaša se kontrolišuće i posesivno – pisalo je u jednom komentaru, dok je drugi glasio. „Sećam se da sam jednom imala takvog dečka. Drago mi je da sam ga ostavila.“

