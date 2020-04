Muž pronašao ženinu fotografiju staru dve decenije: Zbog jednog detalja se šokirao (foto)

Mnogi veruju da je ljubav ovog bračnog para iz Kine bila ‘zapisana u zvezdama‘, nakon što je otkrili da su se kao tinejdžeri našli na istom trenutku bili na istom mestu, kada se još nisu poznavali, da bi se 11 godina kasnije sreli i zavoleli.

Je i Ksue 2000. godine su sa svojim porodicama posetili su spomenik na trgu Četvrti maj u gradu Kingdao u istočnoj Kini i taj trenutak oboje su zabeležili kamerom.

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP

— CNA (@ChannelNewsAsia) March 11, 2018