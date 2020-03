Na dva sastanka se pravio lud kad je trebalo da plati račun, naučila ga je pameti

Jedna devojka po imenu Džudi na genijalan način odlučila je da se osveti čoveku koji je dva puta pokušao da na njoj iskoristiti isti trik.

Stiva je upoznala preko aplikacije za upoznavanje Tinder, a opisala ga je kao zgodnog biznismena s kojim je nakon kratkog dopisivanja odlučila da izađe na večeru, prenosi Mirror.

Nakon što su pojeli večeru, Džudi se ponudila da plati jelo, a Stiv je to prihvatio i rekao da će sledeći put on častiti. Na sledećem sastanku, on je naručio mnogo stvari s jelovnika, uključujući i skupu flašu vina i opet naglasio da je sada na njega red da plati račun.

Ipak, kada je došlo vreme da se račun zaista i plati, Stiv je rekao da je ostavio novčanik kod kuće pa je Džudi ponovno bila primorana da sve plati iz svog džepa.

Ponovno je obećao da će platiti na sledećem sastanku, a Džudi se zbog svega požalila prijateljici.

„On je jedan od onih tipova koji želi besplatne večere“, upozorila je prijateljica, ali mu je ona svejedno dala još jednu šansu.

Na sledećem sastanku ponovno su otišli u skupi restoran, a Stiv je još jednom naručio mnogo toga i na kraju večere odlučio da se izvuče od plaćanja pod izgovorom da mu nešto nije u redu s karticom.

Džudi se tada dosetila kako da mu se osveti. Rekla je Stivu da joj je novčanik ostao u automobilu pa je izjurila iz restorana i više se nije vratila.

„Smejala sam se celim putem. Nisam mogla da verujem da takvi momci zaista postoje“, rekla je Džudi za kraj.