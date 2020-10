Na internetu je naručila ‘savršenu’ venčanicu, šokirala se kada je paket stigao (foto)

Nije tajna da naručivanje odeće putem interneta može biti rizično – ako je niste videli uživo i probali pre kupnje, nikad ne znate šta ćete dobiti. Jedna buduća nevesta odlučila je da rizikuje nakon što je na internetu naišla na ‘savršenu’ venčanicu po povoljnoj ceni, ali ostala je šokirana kada je videla šta su joj zaista poslali, prenosi Mirror.

What she ordered Vs what was delivered pic.twitter.com/robrJPgrgj

— Instablog9ja (@instablog9ja) October 8, 2020