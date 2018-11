Na internetu se požalila da nije lepa, a odgovor jednog muškarca postao hit

Jedna korisnica Redita na toj je društvenoj mreži odlučila je da iskreno prozna da je ljubomorna na žene za koje smatra da izgledaju bolje od nje i otkrila da sebe ne smatra lepom i da svoj izgled krivi za sve negativno u svom životu.

Nakon svoje ispovesti, ostalim korisnicama Redita postavila je sledeća pitanje: „Kako se nosite s tim što niste lepe? Kako se nosite s tim što niste atraktivne muškarcima?“

I u moru komentara našao se i jedan koji je oduševio sve koji su zalutali na tu temu. Napisao ga je naime jedan muškarac.

– Ne želim pametovati kao muškarac i ne želim umanjiti ono kako se ti osećaš, samo ti želim objasniti iz perspektive koja bi mogla pomoći – započeo je.

– Veruj mi, znam kako je to kad nisi zadovoljan svojim telom. Ranjen sam u Iraku, imam velike ožiljke i moram se pomiriti s tim da nikad neću biti fizički sposoban kao nekad. To je sr**e. Uglavnom, voleo bih da te mogu pustiti u glavu muškarca koji se zaljubljuje u ženu. To je proces tako neobičan, tako čudan da mislim da ga zaista moraš doživeti kako bi ga shvatila-

Ponekad će tip upoznati devojku i neće je ni doživeti. Možda mu je to kolegenica ili prijateljica prijatelja. Mentalno će je okarakterisati kao “žensko, poznanica, neutralni osećaji“. Onda će je upoznati bolje. Ako kliknu, nešto će se neverovatno dogoditi u umu muškarca. Počeće da primećuje sitnice u njenom izgledu, pozitivne sitnice. Počeće s malim stvarima. Primetiće da ima lep nos ili da joj se lepo uši spajaju s licem. Samo od gledanja u taj deo nje osećaće se dobro. Onda će početi da primećuje ekspresije, kako podiže obrve i slično… – opisao je.

– Onda će ga ona jednog dana, nakon što postanu prijatelji, zagrliti dok odlazi, a on neće moći prestati da misli o tome. Razmišljaće o tome u nekim svakodnevnim trenucima, o njenom dodiru, mirisu… Nadolaziće mu ta slika dok vozi, na primer. Ubrzo posle toga će shvatiti da se oseća dobro kad vidi tu ženu. Da mu se sviđa sve na njoj… Kao da crno-bela fotografija postaje 3D animacija. Počeće da razmišlja kako je može zadržati uz sebe, kako je usrećiti… Shvatiće da voli da je gleda više nego ijedno drugo biće na svetu. Njemu je ona predivna i savršena. Zaljubljen muškarac ne vidi ono što ti vidiš u ogledalu, on kao da ima neki poseban filter. On vidi nekog savršenog – objasnio je.

– Pogledaj neki stariji par, pogledaj oči muškarca. Ok, može on da primeti neku dobru zadnjicu u helankama, ali način na koji gleda suprugu je drugačiji. To je istina – zaključio je, a njegov odgovor oduševio je sve korisnike Redita.

Počeli su da se javljaju i muškarci i žene koji su potvrdili njegovu priču i poručili korisnici sa manjkom samopouzdanja da niko nije savršen, ali da u ljubavi to nije ni važno.