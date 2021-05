Na koje aktivnosti u životu trošimo najviše vremena? Rezultati će vas zapanjiti

Naučnici iz Sjedinjenih Američkih Država došli su do saznanja na koje aktivnosti trošimo najviše vremena tokom života

Prosečan čovek koji živi nešto više od 70 godina, provede skoro trećinu svog života spavajući, dok mu 14 godina života prođe na radnom mestu, što predstavlja skoro celu četvrtinu života.

U obavljanju lične higijene i u čišćenju, prosečna osoba provede i do sedam godina, a za ishranu potroši oko šest godina. Pet godina je vreme koje čovek provede čekajući, dok uči i studira cele četiri godine. U telefonskim razgovorima prosečnom čoveku prođu dve godine, a ispred malog ekrana i održavajući sastanke potroši i do tri godine.

U kuhinji se provede skoro pet godina

Ako ne želite da vam cela godina u životu prođe u traženju izgubljenih stvari, što je neki prosek, potrudite se da pamtite bolje, pa ćete onda možda moći više od vremena da provedete u aktivnostima koje volite. Prema podacima do kojih su došli naučnici, ljudi do svoje 60. godine u kuhinji provedu i do pet godina, a između 3 i 4 godine provedu u saobraćaju.

Osoba sa prosečnim životnim vekom od 72 godine u kupatilu, dok pegla veš i u šopingu potroši po pola godine, odnosno prosečno godinu i po dana zajedno za ove aktivnosti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.