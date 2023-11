Na ovih 9 stvari u životu ne treba gubiti dragoceno vreme, izbacite ih i bićete srećniji

Svaki trenutak u životu je dragocen, i kada to shvatimo – prestaćemo da trošimo vreme na ovih devet stvari.

Šta je u životu zaista pod našom kontrolom?

U zavisnosti od toga koga pitate, saznaćete nekoliko odgovora i svaki od njih je podjednako vredan. Ali ono što će im biti zajedničko jeste da jedino nad čim zaista imamo kontrolu u svom životu jesmo mi sami i naše vreme.

Kada to shvatite, prepoznaćete koliko je svaki minut dragocen, a zatim ćete i odbaciti loše navike na koje ste do sada gubili vreme.

Evo 9 stvari u životu na koje ne treba da gubite vreme

1. Na brigu o budućnosti

Pametni ljudi razmišljaju o svojoj budućnosti i pokušavaju da planiraju unapred. Ali planiranjebudućnosti nije isto što i briga za budućnost. Na nama je da planiramo, organizujemo korake ali i da shvatimo da u toj igri „šta nam donosi sutra“ ima mnogo igrača i da ne zavisi baš sve samo od nas.

2. Na poslove u kojima ne uživate

Ljudi koji cene svoje vreme neće započinjati projekte niti raditi poslove za koje znaju da im neće pružiti ništa. Oni znaju da će završiti osrednje ili čak grozno. Oni znaju da će na pola puta izgubiti motivaciju i da će njihova apatija biti vidljiva u njihovim rezultatima.

3. Opsednutost svojim izgledom

Ako ste shvatili da je vaše vreme na ovoj planeti ograničeno, onda ste i napravili razliku između brige o sebi i opsednutosti sobom. Pametni ljudi vode računa o svom zdravlju, dnevnoj rutini i izgledu ali nisu opsednuti svakom kalorijom koju će pojesti.

Umesto toga, radije su posvećeni građenju poštovanja prema sebi, ljubavi i razvijanju razumevanja sopstvenih potreba.

4. Briga o tuđem mišljenju

Jedna od najpametnijih stvari koje možete da uradite za sebe i svoje blagostanje jeste da prestanete da brinete šta drugi ljudi misle o vama. Zamislite samo koliko vremena ćete uštedeti i koliko stresa ćete eliminisati iz života ako prestanete da brinete previše o tome šta svako koga sretnete misli o vama.

5. Na toksične ljude

Izazovna tema za mnoge ljude jeste kako da se izbore sa toksičnim ljudima . Često nam je dodatni izazov upravo to što su to ljudi koji su nam bliski i vrtimo se stalno u maglovitoj spirali ljubavi i krivice. Znamo da nije lako ali rešenje je jednostavno – toksične ljude ne treba puštati blizu.

Verovatno ste mnogima od njih dali do sada bar nekoliko šansi ali ako su se pokazali kao istinski toksični, jednostavno se okrenite i idite dalje. Podarite svoje vreme ljudima koji vas neguju, a ne onima koji vas iscrpljuju.

6. Bes

Šta još pametni ljudi znaju? Znaju da je ljutnja okej i da je prirodno osećanje ali daju sve od sebe da ljutnju transformišu u nešto konstruktivnije na svom točku emocija. Bes i ljutnja su pokretačke emocije – često će nas podstaći da nešto preduzmemo i u tom smislu su dobar alat ali je važno kontrolisati ih na pravi način. Svaka ljutnja koju dugo nosimo u sebi postaje toksična za nas i naše odnose sa ljudima. Nemojte me pogrešno shvatiti.

7. Samosažaljenje

Većini nas se desi i da se zaljubimo u pogrešnu osobu i da budemo povređeni, i da prema nama neko bude nepravedan i nepošten ali ono što troši naše vreme bespovratno je samosažaljenje koje bismo mogli da osećamo nakon takvih iskustava.

Pametni ljudi će se zaplakati, proceniti svoje gubitke, izbaciće frustraciju i krenuti dalje. Možda su izgubili ali odbijaju da budu poraženi!

8. Tračevi i ogovaranja

Tračevi i ogovaranje su fantastičan način da izgubite beskrajno mnogo energije i vremena na potpunu glupost. Mali umovi raspravljaju o ljudima, veliki umovi raspravljaju o idejama. Pomislite samo koliko vremena bi ljudi dobili za kretaivne i plemenite stvari kada bi se svenso uzdržavali od ogovaranja, prosuđivanja i širenja tračeva.

Pametni ljudi ne vide smisao u trošenju sopstvenog vremena i energije pričajući o životima drugih i radije bi radili druge stvari — kao što su da budu produktivni ili da se zabavljaju svojim hobijima.

9. Pokušaje da promenite nekoga

Svako je drugačiji, a to ponekad znači da ljudi koje volimo mogu imati navike ili uverenja koja nam se ne sviđaju.

Ponekad se zaljubimo u ljude koji su skoro savršeni, a ponekad postoji samo ta stvar koja se zove „kompleks heroja“ koja nas primorava da „spasimo“ drugog.

Ali pametni ljudi neće gubiti svoje vreme i energiju pokušavajući da promene druge. Oni znaju da se ljudi neće promeniti ako to ne žele. Zato će jednostavno prihvatiti ljude onakvima kakvi jesu, a ako su nečije navike ili uverenja previše da ih ignorišu, jednostavno će ih pustiti da budu.

(Sensa)

