Na tajnoj kameri slučajno uhvatio suprugu kako vodi ljubav s drugim

Jedan muškarac otkrio je u pismu ljubavnoj savetnici Deidre užasan način na koji je saznao da ga supruga vata i u očaju potražio njen savet kako da postupi u toj situaciji.

U nastavku pročitajte njegovu priču i pogledajte šta mu je Deidre savetovala.

‘Nisam mogao da poverujem svojim očima kada sam na jednoj od nadzornih kamera video snimak moje supruge kako vodi ljubav s drugim muškarcem u našem krevetu. Ja imam 31, a ona 29 godina. Zajedno smo šest godina i imamo dvogodišnju ćerku.

Namestio sam kamere nakon nekoliko provala u našem kraju. Nisam rekao svojoj supruzi jer sam mislio da bi je to izbezumilo. Rekao sam joj da sam instalirao senzore pokreta spojene na kućni alarm koji će se upaliti tek nakon što odemo u krevet.

Prvih nekoliko dana nisam imao šta vidim, ali četvrtog dana, kad je naša ćerka bila kod moje svekrve, nepoznati čovek mojih godina pojavio se na vratima. Moja žena ga je pustila unutra i oni su se strastveno poljubili.

Jasno je da se međusobno dobro poznaju. Porazgovarali su u kuhinji, a onda ih je kamera snimila kako idu na sprat. U spavaćoj sobi nema kamere, ali jedna prikazuje odraz ogledala u našoj spavaćoj sobi i vidi se kako imaju seks u našem krevetu.

Okreće mi se želudac. Ne bih ni u šta posumnjao da nisam vidio snimak. Naša veza se činila dobrom. Seks je u poslednje vrijeme bio ređi, ali nije u potpunosti nestao. Samo sam pretpostavio da je zbog pritiska od posla i brige o malom detetu moja supruga manje željna seksa.

Da stvar bude gora, rekla mi je da je trudna – i sad se brinem da li to dete moje ili nije. Pokušavam da sakrijem svoje otkriće od nje, jer nemam srca, a ni plan kako da se suočim s njom. Otkad sam saznao za njenu aferu, nisam imao polni odnos s njom.

Ona oseća da je nešto drugačije i pitala me je šta nije u redu. Rekao sam da mi je potrebno vremena da obradim svoja osećanja. Jednostavno nemam pojma kako da to rešim. Ne želim da rasturim našu porodicu, ali kako mogu da živim s ovim saznanjem?.’

Deidre savetuje:

„Ne postoji način da to uradite bez sukoba sa suprugom. Pitam se da li ste duboko u sebi slutili i da li je to igralo ulogu u instaliranju kamera. U svakom slučaju, sada znate, recite joj da vas dvoje treba ozbiljno da razgovarate kada je vaša devojčica van kuće, na sigurnom. Budite mirni i recite joj šta ste videli. To će otvoriti toliko pitanja. Da li je njena namera u vezi s vama bila ozbiljna ili samo hir?

Ako želi da ostane sa vama, može li da vas uveri da je beba koju nosi vaša? Ako ne, možete li se nositi s mogućim odgajanjem deteta drugog muškarca? Nema opravdanja za to što vas vaša supruga vara, ali bi vam moglo pomoći da popravite svoj brak, ako je to ono što želite, i da preuzmete određenu odgovornost za stanje vaše veze.

Ako se ispostavi da je ovo kraj vašeg braka, pokušajte da vam najvažniji deo dogovora budu potrebu vaše ćerke za dva roditelja koja je vole“, piše The Sun.

