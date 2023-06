Nacrtajte ovaj simbol i uvek ga nosite uz sebe, doneće vam beskonačnu sreću

Postoje razni talismani za koje se veruje, kao što su kristali za obilje, kineski novčići u feng šuiju ili figura žabe koja prema kineskoj tradiciji donosi priliv novca u dom. Jedan simbol vekovima važi za nešto pozitivno i moćno – reč je o znaku beskonačnosti.

Simbol beskonačnosti je jedan od najstarijih simbola koji se koristi se u mnogim kulturama.

Smatra se da donosi pozitivan podsticaj na energiju, a posebno značenje ima kada ga nosite kao privezak na narukvici ili crvenom koncu.

Ovaj simbol se koristi za harmoniju i ravnotežu, a povezan je i sa brojem osam koji simbolizuje bogatstvo i prosperitet. U feng šuiju se simbol beskonačnosti koristi za harmonizaciju prostora i poboljšanje vitalne či energije u domu. Prema feng šui stručnjacima, u stanju je da pozitivno utiče na svaki prostor u kome će se nalaziti.

Ovaj znak treba nacrtati na komadiću papira i nositi ga u novčaniku kako bi privukao energiju obilja i priliv novca. Možete ga ukrasiti, nacrtati omiljenom bojom ili mu dati svoj lični pečat. Možete ga staviti i u džep, ali je bitno da uvek bude uz vas.

Ako često crtate ovaj znak u svom planeru ili rokovniku, to može dovesti do uspeha, a ukoliko ga istaknete u spavaćoj sobi, ojačaće energiju ljubavi između partnera. Ukoliko okačite ovaj znak u bilo kojoj prostoriji, on će uskladiti prostor.

Ako nosite ovaj simbol na sebi, on će dati energiju i snagu, te transformisati negativnu energiju u pozitivnu.

Znak beskonačnosti je simbol pozitivne energije i kontinuiranog razvoja, pa ga možete na razne načine iskoristiti za prizivanje dobrih vibracija.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.