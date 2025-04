Najbogatiji čovek na svetu na intervjuu za posao postavlja samo 2 pitanja: Na jedno je skoro nemoguće odgovoriti

Razgovor za posao jedna je od najstresnijih situacija u životu, a tenzija raste kada je čovek koji vas intervjuiše niko drugi do Džeg Bezos, jednim od najmoćnijih poslodavaca koji je iz garaže u Belvjua u državi Vašington stigao do bogatstva od skoro 200 milijardi dolara.

Ali, neki ipak uspeju da ga zadive, kao što je primer s jednom ženom koja je medijima otkrila priču kako je uspela da dobije posao kod njega.

En Hajat je bila Bezosov lični asistent u periodu od 2002. do 2005. godine, a nedavno je u intervjuu za CNBS objasnila kako je zapravo dobila posao kod osnivača Amazona.

Danas je En Hajat uspešna poslovna žena koja vodi sopstvenu konsultantsku kompaniju koja savetuje kompanije iz čuvene Silicijumske doline. Međutim, da bi postigla status koji ima danas, ova dama je prošla kroz mnoge uspone i padove, a između ostalog radila je za drugog najbogatijeg čoveka u istoriji – Džefa Bezosa.

En je pre samog susreta sa Bezosom prošla kroz nekoliko iscrpljujućih i iscrpljujućih rundi eliminacije u Centru za procenu, a tek na kraju čekala je intervju sa ovim milijarderom, koji je u to vreme bio generalni direktor.

„Bezos je započeo razgovor obećavajući da će mi postaviti samo dva pitanja, i da će prvo od njih biti „zabavna“ slagalica. „Želim da procenite broj prozora u Sijetlu“, rekao mi je. En kaže da nije očekivala ovakav zadatak, ali je znala da Bezos traži sistematski pristup tom pitanju. Procenila je broj stanovnika grada, zatim izračunavala broj prozora na njihovim kućama, automobilima i slično. Bezos je sve zapisao na tabli. Računanje je trajalo desetak minuta, a na kraju se procena otprilike poklopila sa realnošću.

Drugo pitanje koje joj je biznismen postavio bilo je koji su joj ciljevi u karijeri.

„Odgovorio sam da je kompanija Amazon puna strastvenih i ambicioznih ljudi i to me motiviše. Rekla sam mu: ‘Želim da budem kao oni i da naučim ono što oni znaju. Oni imaju znanja u oblastima koje ja lično želim da razvijam, tako da vrednost toga što je iskustvo je očigledna, iako se udaljava od mog cilja da budem taj koji nekoga uči“, priseća se Hajat. „Takođe sam mu objasnila da nemam pojma kako da budem asistent, ali znam kako važno je da stalno budem van zone udobnosti. Želela sam astronomski rast na svojoj skali učenja. Bezos me je na kraju zaposlio na licu mesta“, rekla je ona.

En je takođe istakla da sada kada dobro poznaje Bezosa, razume zašto su to bila jedina dva pitanja koja je postavio. „Procenjivao je moj potencijal postavljajući mi pitanja koja su trebalo da utvrde da li imam dovoljno hrabrosti, snage i motivacije da pratim sopstveni tempo i stalno pomeram svoje granice i napredujem“, zaključila je ona.

Razgovor za posao ima nepisana pravila

Mnoga od njih su vrlo jednostavna. Ključno je da ne budete vulgarni te da birate reči. Setite se da vas šef procenjuje i po načinu ponašanja, ne samo odgovorima koje dajete.

Računa i na timski rad i priznavanje eventualne greške, stoga treba pokazati susretljivost u radu.

Humor je upitan, u zavisnosti od toga poznajete li osobu s kojom razgovarate za posao ili ste je tek prvi put videli. Neki ljudi ne vole humor na poslu pa nije nužno pričati viceve. Uostalom, tako možete nekoga i uvrediti.

Ako razgovarate sa potencijalnim poslodavcem u kompaniji poznatoj po specifičnom kodeksu oblačenja i kulturi, prilagodite svoju odeću tome. Time ćete pokazati da ste ih istražili te da vam je stalo do tog radnog mesta. U suprotnom, delovaće kao da ne marite za njih, što je takođe bitno na poslu – sklonost i odanost kompaniji i atmosferi zajedništva.

Ujedno možete na LinkedInu proveriti naloge zaposlenih te kompanije. Proverite šta nose i kako su obučeni te se vodite za time.

Ima još jedan korak – možete nazvati recepciju kompanije ili sekretaricu nekog od šefova. Neće vam zameriti, već ćete dobiti dodatne bodove za poštovanje kompanije. Reč je o vrlo jednostavnom postupku, a mnogi to ne rade.

Slušajte osobu pred vama kako biste kratko i tačno odgovarali na pitanja.

U ranoj fazi razgovora ne pitajte o plati, već kasnije, a i često poslodavac sam otkrije koliko ćete zarađivati.

Ne pljujte po bivšim poslodavcima – ovaj koji sedi pred vama može postati takođe vaš bivši poslodavac pa će misliti da ćete i o njemu možda tako pričati naokolo.

Ne odgovarajte samo s da ili ne, naročito ako pitanje zahteva objašnjenje s vaše strane.

