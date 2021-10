Najbolja zabava se nastavlja: brzi vikend keš u oktobru donosi 2.500 evra!

Meridianov vikend spektakl se u oktobru odigrava na odličnim Wazdan casino igrama! Recept je isti: najbolja zabava + najveći bonusi!

Iz meseca u mesec, Meridian Online Casino nastavlja da opravdava poverenje stotina casino igrača.

Navikli ste da tokom cele godine svakog vikenda uživate u kazino fešti Brzi Vikend Keš, a ni oktobar nije izuzetak!

Ipak, postoje bitne izmene: ovaj vrhunski kazino spektakl sada vredi 2.500 evra i uvodi potpuno novi Cash Drops koncept!

Šta to znači?

Umesto turnira, ovoga puta ćete imati priliku da aktivirate nasumične keš nagrade i podelite sa drugim igračima deo fantastičnog fonda.

To je odlična prilika da se upoznate sa sjajnim casino igrama popularnog provajdera Wazdan, jer su one prečica do najjačih bonusa!

Neverovatna ponuda slot igara svetski popularnog provajdera nudi za svakog igrača ponešto. Od savršenih klasičnih slotova do video slotova sa pregršt bonus funkcija – kladimo se da će zadovoljiti svačije afinitete!

Za početak, izaberite jednu Wazdan online casino igru i upustite se u BVK avanturu!

Osim što ćete imati to zadovoljstvo da isprobate slot igre svetskog ranga, postoji i šansa za osvajanje ekskluzivnih bonusa.

Potrudite se da obezbedite mesto na rang-listi igrača sa najvećim brojem odigranih spinova i saznaćete zašto je BVK najpopularnija vikend poslastica!

Jedina stavka koju treba da ispunite da biste učestvovali je da posedujete korisnički nalog, a ako i ne posedujete, nema problema.

Registracija traje svega nekoliko sekundi, a nosi sa sobom specijalan POKLON BONUS specijalno za novajlije!

REGISTRUJTE SE već danas i pokupite 500 RSD BONUSA + BONUS na prvi i drugi depozit!

Najtoplija dobrodošlica u Meridianovu bazu igrača!

Prvo deponovanje vam donosi 100% BONUSA, a drugo deponovanje čak 200% BONUSA!

Kombinacijom ova dva bonusa možete osvojiti fenomenalnih 30.000 DINARA!

Ovo je samo uvertira u ono što vam je pripremio najbolji online kazino sa najvećom ponudom casino igara!

Pažljivo pratite, očekuje vas brdo promocija sa ekskluzivnim bonusima za uživanje!

Najbolji online kazino i dalje donosi vrhunsku kombinaciju najbolje zabave i najvećih bonusa – posetite meridianbet.rs i uverite se i sami!

Jeste li čuli da je Meridian Online Kazino isplatio najveći džekpot koji postoji i koji je ikada izvučen u Srbiji?

U pitanju je jedan od četiri genijalna džekpota provajdera Playtech – i to onaj najveći – GRAND džekpot, u iznosu od 1.125.234 EVRA!

Otkrićemo vam i to da je ovaj spektakularan poduhvat ostvaren sa uloženih 50 dinara!

Da, samo 50 dinara je bilo dovoljno da srećni dobitnik iz Niša osvoji jackpot koji se našao na listi Top 5 izvučenih džekpotova ikad u Evropi!

Mislite da je to slučajnost? Nikako!

Ako uzmete u obzir najbolju i najveću ponudu odličnih igara koje isplaćuju najveće cifre za najmanji ulog – to ne treba da vas čudi!

