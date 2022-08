Najbolji saveti za štednju: Svakog dana uradite ovo i imaćete mnogo više para

Kako uštedeti više novca je tema koja sve zanima, posebno posle odmora, kada mnogi roditelji počnu da razmišljaju o troškovima koji ih čekaju od 1. septembra.

Mnogo saveta o tome se može pročitati na internetu, ali nisu svi oni primjenjivi u našim okolnostima. TikTok je prepun trikova za štednju, a jedan od boljih, po mišljenju Dušana Uzelca, urednika portala “Kamatica” je da svake večeri kontrolišete svoj račun.

„Odlična je ideja da proverite koliko vam je novca ostalo i sve što prelazi preko okrugle sume prebacite na štednju“, potvrdio je gostujući u emisiji Jutro na TV Prva.

Ako, recimo, imate 30.240 dinara, tih 240 prebacite na štednju. I tako svakog dana.

„Ovo je dobar savet! Zato što vas podstiče da aktivno razmišljate o novcu i upravljate njime, jer neće to niko uraditi umesto vas. Kroz gledanje ćete imati spoznaju gde ste trošili danas, juče, videćete gde vam odlaze pare“, rekao je Uzelac.

Na forumima posvećenim ovoj temi na internetu kažu da su neki uspjeli da uštede i po više stotina pa i hiljada evra u toku jedne godine. Naravno, nije omogućen i kompletan uvid u njihove finansije, pa drugi s pravom pitaju da li je to stvarno moguće za svakog. Ipak, savjet uopšte nije bez psihološke osnove. Naprotiv.

„Kad svake večeri kontrolišete svoj račun, imate tačan uvid u to koliko novca trošite. Sigurno ćete se često zapitati – pa, šta sam sve kupio danas, na šta su otišle pare. A to je put ka upravljanju novcem“, objasnio je Uzelac.

Isti recept se može primeniti tako što ćete na početku meseca, to jest kad primite platu, podići sve sa računa i redovno proveravati koliko je para ostalo. Uvid u to kako se količina novca smanjuje pomaže nam da sagledamo svoju potrošnju bolje. Ovo je naročito dobra taktika za one koji imaju običaj da se „razmašu“ karticom jer ne vide da se gomila smanjuje.

Bilo koji trik se zapravo zasniva na istom principu – bilo da novac stavljate na drugi račun, u koverte, ili na neko treće mesto, vi ga nećete potrošiti.

„Sve su to zanimljivi primeri, ali gledajte pozadinu priče, koliko god da odvojite, vi taj novac niste potrošili. To je upravljanje potrošnjom, ako uspete da se dogovorite sa sobom da ne potrošite, vi ćete na kraju meseca ostati sa viškom. Ne štedi se na letovanju, u tržnom centru, to nisu lokacije za štednju, kao što se i na sajtove za kupovinu ne ulazi da bismo razgledali slike“, našalio se on.

Uzelac navodi da je sada dobar trenutak da počnete da štedite za letovanje sledeće godine. Suština je, kad god počnete, na putu ste da pametnije upravljate novcem i odaberete pravi način za sebe.

„Bilo bi pogrešno da kažem da postoji jedini ispravan način, vi morate da upravljate novcem tako da vas ne boli. Ako ga imate dovoljno za sve, i nikada vam ne zafali, nema potrebe išta da menjate. Ja bih lično probao savet sa gledanjem računa svakog dana, praktičan je jer pozadinski radi još jednu kvalitetnu stvar. Tera vas da se svakodnevno bavite svojim finansijama, imajte na umu, svi drugi hoće da vam uzmu novac, a samo vi možete da ga sačuvate, to je vaš zadatak“, rekao je on na Prvoj.

Štednja je, kako on kaže, kvalitetno upravljanje novcem i za nju je najvažnije definisati prioritete na dnevnom, nedeljnom, mesečnom a onda i godišnjem i dugoročnom nivou, prenosi Espreso.

