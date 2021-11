Najbrži na svetu: Za dva i po sata – više od 1.000 kilometara (video)

Kina je napravila najbrži voz na svetu koji može dostići brzinu od čak 600 kilometara na čas.

On za kretanje koristi tehnologiju magnetne levitacije, poznatu kao „maglev“, a koja je zasnovana na principu da se magnetni polovi odbijaju.

Prema informacijama Rojtersa, magneti ispod voza koriste ovu silu kako bi lebdeli iznad magneta na šinama, navodi se u videu objavljenom na Tviter nalogu Svetskog ekonomskog foruma.

To eliminiše trenje i omogućava mnogo veće brzine. Još jedan set magneta ugrađen u šine služi za guranje i vučenje voza.

Ovim novim kineskim vozom bi se od Pekinga do Šangaja moglo stići za samo dva i po sata, što je skoro duplo brže nego brzom prugom. Međutim, najpre treba izgraditi šine.

Opširnije u video-prilogu:

This is the fastest train in the world.

Discover more about this record-breaking machine: https://t.co/qcTUPYXGHs pic.twitter.com/d1FbDqmOWq

— World Economic Forum (@wef) November 9, 2021