Najbrži test ličnosti: Stisnite šaku i saznaćete pravu istinu o sebi

Ako vas neko zamoli da stisnete pesnicu, kako ćete to uraditi? Možda deluje blesavo, ali ovo zapravo otkriva dosta toga o vama.

Postoje tri načina da se stisne pesnica, a u zavisnosti od toga kako vi to radite (ali automatski, bez razmišljanja) to nekome s kim razgovarate može da otkrije neke vaše karakteristike.

How do you make a fist 🤔 pic.twitter.com/uLeGIeLact

— memes..for_life (@KingzzMersi) April 2, 2021