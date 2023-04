Najčudnija tajna svih vremena: Kada ovo shvatite, ostvariće vam se sve što poželite

Kroz celu našu istoriju mnogi veliki i pametni ljudi, profesori, filozofi, proroci su se oko mnogo stvari sporili ili su se slagali, ali oko jedne stvari, oko jednog zakona prirode, zakona univerzuma su se jednoglasno složili: postajemo ono o čemu razmišljamo.

Prvi put je ovaj zakon proglašen od strane nekih mudraca koji su odavno hodali po ovoj planeti, a kasnije se ova ista tajna pojavila i u Bibliji. Paradoksalno, ali svega mali, zanemariv broj ljudi je naučio tu tajnu. Zato je čudna i zato iz nekog čudnog razloga ovaj zakon i dalje je za najveći broj ljudi ostao tajna, piše Novi.ba.

Marko Aurelije, veliki rimski imperator je rekao: “Čovekov život je ono što njegove misli naprave od njega”. Bendžamin Dizraeli, jedan od najpoznatijih primera u istoriji Velike Britanije je rekao: “Sve će doći ukoliko čovek može da se strpi. Čovek ako ima svoj cilj, on će ga i ostvariti. Ništa se ne može odupreti želji koja postoji za ispunjenje njegovog cilja”.

Vilijam Džejms, veliki američki filozof i psiholog je rekao: “Treba se potpuno hladnokrvno ponašati, osećati i raditi kad da se naš cilj već ostvario. To stanje svesti će nepogrešivo tačno napraviti konekciju, vezu, sa onim što želimo da postignemo i mi ćemo to postati. To osećanje da smo već uspešni, da smo već ostvarili svoj cilj, će nam preći u svakodnevnu naviku, zbog koje ćemo se osećati bolje i biti daleko sigurniji u sebe i to što radimo. Džordž Bernard Šo je rekao: “Ljudi uvek krive spoljašnje okolnosti za ono što su postali. Ja ne verujem u sticaj okolnosti. Ljudi koji uspevaju u današnjem svetu su oni koji traže okolnosti koje oni žele, okolnosti koje njima odgovaraju, a ukoliko ne uspeju da ih pronađu, oni ih stvore.”

Ljudski um, u velikoj meri, možemo uporediti sa njivom nekog seljaka. Na toj zemlji može posejati šta god poželi. Sama zemlja ne mari šta je seljak na njoj zasejao. Seljak o tome odlučuje. Naš um, poput njive seljaka, će nam vratiti ono što smo posejali. Kada dođe vreme, vratiće mu prelepu otrovnu buniku, jednako lepu kao i kukuruz. Imaće dve prelepe biljke, jednu hranljivu, ali i jednu otrovnu. Znači, ono što što smo posejali, to ćemo i da požnjeti. To je činjenica. Mi taj zakon ne možemo da promenimo i nemamo zašto da sumnjamo u zakon, jer je to jednostavno, zakon. Ljudski um je daleko plodniji, daleko neverovatniji i misteriozniji od njive seljaka, ali funkcioniše na apsolutno isti način. Pametan čovek moći će u jednom trenutku sve da izgubi, i da ponovo stvori bogatstvo, kakva god ga sreća zadesila, kakvi god ga vetrovi na putu do njegovog cilja budu lomili. Ako nam kuća izgori do temelja, mi je možemo ponovo sagraditi.

Odlučite sada, šta je to što, zaista, želite? Stavite sve na papir i zasadite tu klicu u svoj um. To će biti najvažnija odluka koju ćete u svom životu doneti. Želite li uspeh u određenom poslu, želite li da napredujete u firmi za koju radite, u vašem društvu, u vašoj zajednici, ili organizaciji, želite li da se obogatite…? Sve što treba da uradite je da zasadite taj cilj, tu klicu u vaš um, dobro brinete o njoj da ne uvene, budete istrajni i radite uporno u pravcu tog cilja koji ste sebi zacrtali i vi ćete na taj cilj, pre ili kasnije, stići. To će postati stvarnost.

