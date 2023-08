Najduža studija ikad otkrila tajnu sreće: Ove navike mogu vam promeniti život

Život je pun mogućnosti, no treba ih otkriti i izvući maksimalno koliko god to nekada bilo izazovno. Često neće biti med i mlijeko, no nemoj stati s učenjem, otkrivanjem i smijanjem – s bliskim ljudima.

O tome kako pronaći sreću napisano je niz priručnika i ispisano stotinu saveta. Čini se jednostavno, a zapravo je sreća ono za čime svi tragamo. Čovek može imati sve materijalno sveta, a i dalje se osećati isprazno i nezadovoljno. Uz sve novce i skupe marke možete imati osećaj da vam nešto nedostaje i da gomilanjem stvari samo prividno kupujete sreću. A često se dogodi da se ljudi, upravo u trci za površnim stvarima, odmaknu od sebe i bliskih osoba i da zaborave da cene sitnice.

OK, možda ne zaborave u potpunosti, ali pitanje je uživaju li zaista u svakoj prilici i trenutku – ovom i sada jer je budućnost i tako neizvesna, zar ne?

Ipak, možda vas ovaj tekst podstakne da malo više razmislite o međuljudskim odnosima u životu. Izgleda da su dobri odnosi s drugim ljudima presudni za srećan život.

Tako bar tvrdi velika harvardska studija koja još od 1930-ih prati nešto više od 700 ispitanika. Za preko 85 godina učinjeno je puno merenja, a sve to kako bi pokušalo da se dokuči šta ljude zaista održava srećnima i zdravima. Zato su pojedince pratili celi njihov život, a kroz godine su istraživači shvatili da su dobri odnosi ključ svega.

Nastavno na ovo impresivno longitudinalno istraživanje, možemo izvući nekoliko zlatnih pravila srećnog i ispunjenog života. Nisu komplikovani, ali vredi ih se podsetiti – i malo preispitati, prenosi Žena.hr.

Posvetite se dragim ljudima

Pa ako istraživanje koje se sprovodilo preko 80 godina kaže da su međuljudski odnosi ključ sreće, od toga treba i započeti. Dragi ljudi, onaj tvoj mali krug, vredniji je od onog materijalnog. Danas se čini da smo okruženi toksičnošću i interesima iz koristi pa iskrene odnose treba još više ceniti. Možda ćete misliti da s godinama gubite prijatelje, ali mi smo uvereni da život pokaže ko su vam pravi prijatelji. Uz to, naša se interesovanja menjaju pa se katkada neizbežno udaljiti od nekih ljudi koji nas umaraju i otvoriti se novim poznanstvima.

Na putu do sreće važno je razmisliti koji su vam odnosi važni. Možda će se odgovor menjati s godinama, ali procena jeste bitna. Poenta je da ‘pročistite’ život od površnih odnosa i onih za koje procenjuješ da vas uznemiravaju. Kad se kasnije osvrnete na tu odluku, mogli bi više da cenite mir i posvetite se iskrenim odnosima. Porodičnim, prijateljskim… – sasvim je nevažno.

Uz to, budite otvoreni prema novim poznanstvima. Možda vam baš onaj komšija, radnik ili radnica u prodavnici ili koleginica s posla postane draga osoba. Istraživači s Harvarda tvrde da odnosi mogu evoluirati.

Nađite vremena za razgovor i budite ljubazni

Okruženi telefonima i tehnologijom, porodica i prijatelji katkada zaborave da komuniciraju. Pokušajte da odvojite kvalitetno vreme za partnera, porodicu i prijatelje i s vremena na vreme setite se da nazovete nekoga do koga vam je stalo. Baš nazovete. Pitati ga kako je i šta ima novoga kod nje ili njega. Ljubaznost i briga trebalo bi da budu na vrhu prioriteta, a takvi mali znaci pažnje zaista mogu ulepšati život.

Brinite o sebi, procenite kome treba posvetiti vreme, ali nastojte da uvek budete ljubazna prema ljudima do kojih vam je stalo. Katkada to zaboravimo, ali ovo je pravilo zaista vredno. Setiti se nekog bez povoda, saslušati ga, biti srdačan i topao… Mogli bi da nabrajamo do sutra. Uglavnom, to je taj put sreće o kojem piše harvardska studija.

Volontirajte

Volontiranje će vam možda oduzeti malo vremena, ali vratiće vam se četvorostruko. I najmanji gest pomoći može vam ulepšati svakodnevicu i ispuniti vas dobrim osećajem. Ne zaboravite na to – istražite mogućnosti volontiranja jer tako možete steći nove kontakte, otvoriti se i, na kraju, biti ponosni jer ste nekome izmamili osmeh.

Priznajte grešku

Ako ste svesni da ste pogrešili s procenom ili uradili nešto što nije trebalo, izvinite se. To bi trebalo da bude samorazumljivo, ali često svedočimo da je najteže reći oprosti i priznati da neko nije u pravu. Naravno, ne dopustite da vas drugi ‘gaze’, ali nemoj svoju odgovornost prebacivati na druge ili ih uveravati da su oni u krivu. Budite čistoga obraza i, kako se ono kaže, spavajte snom pravednika. Dugoročno ćete biti srećnija igrate li na ‘čisto’.

Dopustite i drugima da dođu do izražaja

Narcisoidno ponašanje i oni koji misle da su oni uvek u pravu, a svi drugi u krivu nisu ljudi u čijoj blizini želite da se nađete. Oni kojima je, kao, uvek najgore i u čijem društvu ne možeš doći do reči. Harvardska studija kaže da, ako želite da poboljšate međuljudske odnose, budite empatični i postavljajte pitanja. Ne onako nasrtljivo. Ne, svojim bi pitanjima nekoga trebalo da usmerite da dođe do pravog odgovora.

Izrazite ljubav

Volite li nekoga, to mu i recite, želite li nekome da pomognete, to i uradite. Ne ustručavajte se i ne tražite izgovore jer, kad sve saberemo i oduzmemo, ispada da je život zaista nepredvidljiv. Ne čekajte sutra nego već danas iskoristite prilike koje su vam pružene – jer šta ako se to sutra zakomplikuje ili ne dođe?

Setite se ovih sitnih, ali važnih saveta kako se kasnije ne bi pitali zašto nešto niste uradili. Ili zašto ste više slušali tuđe želje, a najmanje svoje?

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.