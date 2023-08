Najkraći mogući recept za uspeh u životu dao je jedan analitičar, najbogatiji ljudi fokusirani su samo na jednu stvar

Sigurno ste se nekad zapitali šta vodi ka uspehu u poslu?

U današnjem svetu moguće je privući pažnju ljudi na različite načine, ali ako želite da budete uspešni još tokom mladosti, morate naučiti da se fokusirate na ono što radite, prenosi CNBC.

Stručnjak za uspeh, Ričard St. Džon, koji je intervjuisao više od 1.000 uspešnih ljudi, uključujući Bila Gejtsa, Ričarda Bransona i Marthu Stjuart, 2005. godine učestvovao je u debati Ted Talks u kojoj je govorio o tajnama poslovnog uspeha, a ova emisija je na internetu pregledana više od deset miliona puta.

„Vrlo je važno da se fokusirate. Fokus je tajna uspeha većine ljudi. Ljudi koji se baziraju na ono što rade postaju uspešni, a to je posebno moguće ostvariti u mladosti kada ste puni elana i spremni da napredujete“, rekao je St. Džon.

On kaže da je, kada su ljudi mladi, sasvim normalno da se u početku upuštaju u različite avanture kako bi zapravo videli šta je za njih. Međutim, on je rekao da u određenom momentu ljudi treba da odaberu samo jednu stvar i to bi trebalo biti nešto u čemu su strastveni te što bi voleli raditi na duge staze.

U svojim intervjuima s veoma uspešnim ljudima i milijarderima u poslednjih deset godina, St. Džon kaže da ga je retko fasciniralo da priča s njima o novcu.

On je rekao da mu je primarno bilo fokusirati se na njihovu ljudsku stranu i da je uvek nastojao govoriti o njihovim životnim opredeljenjima.

„Kada izbegavate da razgovarate s milijarderima o novcu i kada s njima počnete razgovarati o onome što ih raduje i o onome na šta su fokusirani, tada radite pravu stvar. Međutim, važno je reći da uspešni ljudi nisu dobri u svemu. Oni maestralno obavljaju jednu vrstu posla, odnosno onaj na koji su fokusirani, dok su u drugim prosečni. Ukoliko se fokusirate na previše stvari, nećete biti u mogućnosti da provedete vreme radeći na onome što vas čini srećnim“, kazao je on.

