Ovo je najmanji zatvor na svetu (foto)

Majušni Sark u sklopu Kanalskih ostrva, najmanji je zatvor na svetu koji još uvek radi. Ili, barem tako tvrdi lokalno stanovništvo na ovom jugozapadnom ostrvu u La Manšu koji se prostire na tek 5,45 kvadratnih kilometara u neposrednoj blizini Normandije.

Sark is a small island in the Channel Islands, just off the coast of Normandy, that measures just three miles long and one mile wide. It also has the distinction of being home to what is probably the smallest prison in use in the world. https://t.co/oduDATWAWo

— Atlas Obscura (@atlasobscura) July 12, 2019